В бою за Украину погиб житель Одесской области Олег Давидян, светлая ему память

В октябре 2023 года в селе Новая Долина провели в последний путь своего земляка, военнослужащего Вооружённых Сил Украины Олега Давидяна.

Об этом сообщают в пресс-службе Авангардовской громады.

Родился Олег 20 сентября 1995 года в селе Новая Долина, здесь прошло его детство, обучение в школе. Олег вырос в многодетной семье. После окончания общего среднего образования начал свой трудовой путь. Женился, воспитывал сына, которому недавно исполнилось шесть лет.

13 марта 2023 года Олег был призван в ряды Вооружённых Сил Украины в воинскую часть А 4576 – по специальности гранатомётчик. Бригада была создана 16 марта 2023 года в рамках наращивания ВСУ накануне летнего контрнаступления. Во время формирования бригада сразу перешла к подготовке личного состава пехоты и танкистов. Боевые задачи выполняли на Купянском направлении — одной из самых горячих точек восточной части Украины.

15 октября во время вражеской атаки у села Синьковка Купянского района Олег Давидян попал под шквальный вражеский артиллерийский огонь…

Одесса News сообщала о гибели на фронте в октябре 2023 года военного из Тарутинской громады Одесской области Виталия Волкова.

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Фото: Авангардовская громада/Facebook

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