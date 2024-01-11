В бою за Украину погиб житель Одесской области Виталий Волков, светлая ему память

На фронте в октябре 2023 года погиб военный из Одесской области Виталий Волков.

Об этом сообщает в Facebook Тарутинский поселковый совет.

Солдат Волков был наводчиком 1-го мотопехотного отделения 2-го мотопехотного взвода 1-й мотопехотной роты воинской части А2960. Он погиб во время выполнения боевого задания в Донецкой области.

15 января ему исполнилось бы 49 лет.

Одесса News сообщала, что на фронте 16 октября 2023 года погиб житель села Дельжилер Одесской области 38-летний Илья Желев.

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Фото: Тарутинский поссовет/Facebook

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