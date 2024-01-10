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  4. В бою за Украину погиб житель Одесской области Илья Желев, светлая ему память

В бою за Украину погиб житель Одесской области Илья Желев, светлая ему память

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На фронте 16 октября 2023 года погиб житель села Дельжилер Одесской области 38-летний Илья Желев.

Об этом сообщает Татарбунарский городской совет. 

Защитник Украины погиб во время выполнения боевого задания на Харьковском направлении.

23 октября односельчане провели Илью Желева в последний путь.

Одесса News сообщала о гибели 19 октября 2023 года во время выполнения боевого задания в районе населённого пункта Крынки Херсонской области младшего сержанта, 30-летнего жителя Килии Одесской области Анатолия Диденко.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Татарбунарский горсовет 

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