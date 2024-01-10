Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Орле

В сети появилось фото нефтебазы в Орле (РФ), которая утром 9 января была атакована двумя беспилотниками.

Его опубликовал российский Telegram-канал Baza.

На фото сильно повреждённый резервуар с топливом.

Российский Telegram-канал «112» днём 9 января писал, что дрон-камикадзе влетел в резервуар на территории нефтебазы «Орёлнефтепродукт», возгорания якобы не последовало. РосСМИ сообщали об атаке на Орёл двумя беспилотниками.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявлял о трёх пострадавших. По данным Bаza, у них осколочные ранения.

Для справки. Согласно подсчётам BBC по состоянию на 1 сентября 2023 года, страну-агрессора Россию и оккупированные Россией территории Украины атаковали с помощью БпЛА более 190 раз, с тех пор были десятки новых атак. Чаще всего атакам подвергались Брянская и Белгородская области РФ, граничащие с Украиной, а также оккупированный украинский полуостров Крым.

Российские оккупанты обвиняют в атаках Украину. Украина обычно не берёт на себя ответственность за атаки, но Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что возвращение войны на территорию России – «неизбежный, естественный и совершенно справедливый процесс».

Одесса News информировала, что 6 января 2024 года Вооружённые силы Украины нанесли удар по аэродрому Саки во временно оккупированном Крыму, а 4 января поразили склад боеприпасов россиян в крымском селе Первомайское.

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