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ВСУ уничтожили на Кинбурской косе танкер, который враг использовал как военный объект

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ВСУ уничтожили в районе Кинбурской косы танкер «Михаил Погодин», который враг использовал как пункт управления.

Судно периодически использовалось как платформа для нанесения ударов FPV-дронами по территории Херсонской области, сообщают в Facebook ВМС ВСУ.

Отмечается, что танкер «Механик Погодин» (IMO №9598397) принадлежал российской компании VEB – Leasing OJSC (Санкт-Петербург), которая была внесена в санкционный список. Во исполнение Указа «О решении СНБО от 2 мая 2018 года «О применении и отмене экономических и других ограничительных мер (санкций)» и согласно решению Херсонского окружного административного суда в августе 2018 года танкер «Механик Погодин» был арестован и до лета 2023 года находился на территории Херсонского морского порта.

После подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС танкер выбросило на берег Кинбурской косы, временно контролируемой россиянами. В дальнейшем противником на судне был развёрнут наблюдательный пост для ведения разведки, а также средства РЭБ. Судно периодически использовалось как платформа для нанесения ударов FPV-дронами по территории Херсонской области.

Судно соответствует определению военного объекта согласно пункту 40 и подпункту с) пункта 60 Руководства Сан-Ремо по международному праву, применяемому к вооружённым конфликтам на море. Танкер «Механик Погодин» был включён в систему РЭБ и сбор разведывательной информации противника, а также системы наблюдения, командования и связи.

«Таким образом, уничтожение российского танкера «Механик Погодин» не только помешало захватчикам в реализации их планов, но и было совершено в полном соответствии с нормами Международного гуманитарного права», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что в ночь с 4 на 5 марта 2024 года спецподразделение Главного управления разведки Минобороны Украины Украины «Group 13» потопило патрульный корабль Черноморского флота РФ «Сергей Котов».

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