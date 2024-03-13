Старинные монеты и книги пытались вывезти из Украины через одесские погранпункты. Старопечатный «Кобзарь» 1939 года выпуска обнаружили пограничники Белгород-Днестровского отряда в пункте пропуска «Серпневое», а в «Староказачьем» — монеты ХVIII-ХХ веков.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Шевченковский «Кобзарь» пыталась провести пассажирка рейсового автобуса, пересекавшего госграницу, в своих личных вещах, сказав пограничникам, что везёт литературный раритет по просьбе своей знакомой и понятия не имела, насколько ценный этот экземпляр.

Пограничники в «Староказачьем» нашли 101 монету также у пассажира рейсового автобуса. Большинство нумизматической коллекции составляют монеты времен Российской империи и франки периода правления Луи-Филлипа и Королевства Франции, испанские песо, немецкие марки и талеры, латвийские латы и бельгийские франки, британские кроны.

Также у мужчины была медаль «За храбрость» IV степени из серебра, которой награждали в ХIХ веке в России.

Всё это украинец хотел вывезти в Молдову, где проживает его родственник.

По мнению пограничников, выявленные ими предметы могут иметь культурную или историческую ценность, поэтому были изъяты и установленным порядком направлены на экспертное исследование.

Одесса News информировала, что в феврале 2024 года 200 изделий из серебра нашли пограничники паромного пункта «Орловка» в тайнике автомобиля.

Фото: ГПСУ