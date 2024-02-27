200 изделий из серебра нашли пограничники паромного пункта «Орловка» в тайнике авто

О возможной скрытой перевозке ювелирных изделий через государственную границу пограничники Измаильского отряда имели оперативную информацию.

По сообщению Госпогранслужбы, когда микроавтобус «Mercedes Sprinter» прибыл в пункт пропуска «Орловка», стражи границы подвергли его тщательному осмотру. К проверке также были подключены работники таможни.

«В результате осмотра ниши для мелких вещей передней панели общая смотровая группа обнаружила около 200 украшений из серебра и бижутерию общим весом около 800 граммов. Действительно ли эти изделия из серебра покажет экспертиза», — говорится в сообщении.

В настоящее время транспортное средство вместе с товаром изъято до решения суда.

На 20-летнего водителя, гражданина Украины, составлены процессуальные документы за нарушение таможенных правил.

Одесса News информировала, что в ноябре 2023 года в пункте пропуска «Паланка-Маяки-Удобное» пограничники Белгород-Днестровского отряда совместно с таможенниками обнаружили у гражданки Украины более 7,5 кг осетровой и лососевой икры.

Фото и видео: Госпогранслужба

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