Для переправки мигрантов и наркотиков в ЕС вербовали жителей юга страны

Оперативные сотрудники Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы совместно со следственным отделом ГУ Нацполиции в АР Крым разоблачили схему вербовки граждан Украины для переправки мигрантов и наркотических веществ в страны ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

«Да, оперативные сотрудники Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы совместно со следственным отделом ГУ Нацполиции в АР Крым, представителями Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым установили, что на территории Херсонской области действует организованная группа лиц, которые занимаются незаконной переправкой мигрантов и наркотических веществ из Турции в страны ЕС (в частности, в Грецию)», — говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что эта группа на территории Херсонской, Николаевской и Одесской областей подыскивала потенциальных жертв с финансовыми трудностями, которых в дальнейшем перемещали за границу и втягивали в противоправную деятельность.

Также лица из этой группы самостоятельно строили яхты, которые обустраивали для максимально возможного наполнения мигрантами и различными незаконными материалами (в т. ч. наркотиками). Впоследствии на яхту изготавливали фальшивые документы, присваивали чужие номера и т. п.

В определенный день яхта с куратором и двумя завербованными украинцами выходила из одного из портов Украины в определённую точку у берегов Турции, где осуществляли посадку на борт мигрантов. Куратор после этого сходил с яхты и возвращался в Украину на самолёте, а двое граждан Украины направлялись в ЕС вместе с незаконными мигрантами.

Как правило, правоохранительные органы стран ЕС задерживали яхту, у мигрантов появлялась возможность получить статус беженца, а вот для украинцев — только суд и тюрьма, причём на достаточно большой срок.

Отмечается, что в настоящее время в Греции отбывают наказание за именно такие преступления около 300 украинцев.

Правоохранители провели ряд обысков в южных областях Украины.



Непосредственно яхта была задержана при выходе на запланированный маршрут. Сразу после этого совместная группа начала санкционированные судом обыски в местах проживания всех фигурантов дела.

Во время обысков обнаружили материалы, подтверждающие совершение противоправной деятельности, связанной с торговлей людьми (судовые билеты, свидетельства на различные яхты, акты осмотра малого судна, технический талон на яхту, морской сертификат, мобильные телефоны, ноутбуки, блокнот с черновыми записями, наркотические средства).

В действиях фигурантов дела выявлены признаки уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 149 УК Украины «Торговля людьми».

В настоящее время продолжаются следственные действия.



Фото и видео: Госпогранслужба