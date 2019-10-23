Wizz Air открывает рейс Одесса — Братислава

Венгерский лоукостер Wizz Air открывает 3 ноября новый рейс из Международного аэропорта «Одесса» в столицу Словакии.

Об этом сообщили Укринформу в администрации авиагавани.

«Лайнеры авиакомпании Wizz Air начнут 3 ноября выполнять прямые рейсы из Одессы в Братиславу. Частота полётов по маршруту – два рейса в неделю. Вылеты будут по средам и воскресеньям», — отметили в аэропорту.

Билеты стоимостью от 492 гривен в одну сторону можно приобрести на официальном сайте авиакомпании, а также во всех туристических агентствах Одессы.

Кстати. Лоукостер уже осуществляет полёты из Одессы в Краков и готовится запустить рейсы в Берлин, Вроцлав, Гданьск.