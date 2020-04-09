МВФ прогнозирует самое большое потрясение со времён Великой депрессии

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что экономические последствия кризиса, вызванного COVID-19, будут иметь резко негативную динамику по меньшей мере до следующего года, что станет наихудшим потрясением для мира со времён Великой депрессии.

Об этом она сказала в своём специальном обращении из штаб-квартиры МВФ «Противостояние кризису: приоритеты для глобальной экономики» 9 апреля, сообщает Укринформ.

«Мы до сих пор стоим перед огромной неопределённостью относительно масштабов и продолжительности кризиса (с COVID-19 — ред.). Однако уже сейчас понятно, что глобальный рост резко изменится в негативную сторону в 2020 году», — отметила глава Фонда.

Как отметила Георгиева, ещё три месяца назад в 2020 году ожидался положительный рост дохода на душу населения в более чем 160 странах, входящих в состав Фонда. «Сегодня этот показатель перевернулся с ног на голову: сейчас мы прогнозируем на этот год, что более 170 стран имеют негативный рост дохода на душу населения».



При этом, по её словам, кризис затронет больше всего экономики развивающихся стран, а также страны с низким уровнем дохода.

В то же время, по данным главы Фонда, если пандемия погаснет во второй половине 2020 года, МВФ прогнозирует частичное восстановление темпов экономического роста в 2021 году. «Но опять же, подчёркиваю, существует огромная неопределённость относительно прогноза: он может ухудшиться в зависимости от многих факторов, в том числе продолжительности пандемии», — отметила Георгиева.

Директор-распорядитель МВФ назвала четыре приоритета, которые должны стать «мостом для восстановления» глобальной экономики. Среди них — надлежащая поддержка национальных систем здравоохранения; защита бизнеса и физических лиц фискальными упрощениями и социальной помощью. Кроме того, в приоритете должны стать шаги по уменьшению стресса национальных финансовых систем, а также планирование фазы экономического восстановления с минимизацией возможных последствий кризиса.

Георгиева также напомнила, что МВФ имеет 1 трлн долл. кредитных средств, на которые уже сейчас претендуют 90 стран-членов Фонда. Кроме того, Исполнительный совет МВФ согласовал расширение доступа к чрезвычайным фондам, «что позволит нам удовлетворить ожидаемую потребность в финансировании около 100 млрд долл.». По её словам, рассматриваются и другие инструменты, в том числе отсрочка задолженности для стран с низким доходом.

Сообщается также, что мировая авиатранспортная отрасль вследствие пандемии COVID-19 переживает самый глубокий кризис за всю свою историю, и в случае продолжения кризиса до июня своё существование прекратит половина авиакомпаний.

Такой прогноз сделал президент-генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Александр де Жуньяк в интервью France Info. Также он добавил, что пассажирам не будут возмещать стоимость приобретенных билетов, по крайней мере до конца года.

«Мы находимся в совершенно катастрофической ситуации, нам не хватает средств. Во втором квартале отрасль нуждается в средствах в размере $61 млрд. Отрасль пытается выжить, поэтому ей сложно возместить билеты, отменённые из-за COVID-19. Если такие потери будут продолжаться, половина авиакомпаний исчезнет в июне», — сказал он.

Кроме того, в условиях падения авиаперевозок на 90%, отрасль ожидают массовые увольнения. «Особенно это касается рабочих мест в условиях падения трафика в Европе. В целом кризис грозит 25 миллионам рабочих мест прямо или косвенно», — отметил глава IATA.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на 9 апреля в мире зарегистрировано 1 518 773 случая нового коронавируса. Из них 88 505 человек умерли.