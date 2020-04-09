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  4. От COVID-19 умерла звезда «Челюстей», есть и другие жертвы среди знаменитостей

От COVID-19 умерла звезда «Челюстей», есть и другие жертвы среди знаменитостей

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91-летняя голливудская актриса Ли Фьерро, известная по роли Миссис Кинтнер в триллере Стивена Спилберга «Челюсти», умерла от осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на журнал People со ссылкой на Кевина Райана, художественного руководителя театра Island Theatre Workshop, в котором актриса работала последние 40 лет.

«Мы будем страшно скорбить по ней. Она провела здесь (в Island Theatre Workshop — ред.) 40 лет, на Мартас-Виньярд», — сказал Райан.

Последние годы Ли Фьерро жила в доме престарелых в штате Огайо.

По данным сайта Worldometer, по состоянию на 9 апреля в мире зарегистрировано уже более 1 518 773 случая нового коронавируса. Из них 88 505 человек умерли.

Среди умерших от осложнений коронавируса и двукратный лауреат «Грэмми», американский фолк- и кантри-певец, автор песен Джон Прайн. Ему было 73 года, сообщает CNN.

Прайн был госпитализирован 26 марта после «внезапного появления» симптомов коронавируса.

С подозрением на коронавирус госпитализирована в частную клинику 70-летняя российская певица Надежда Бабкина. Пока ей диагностировали обширную пневмонию.

Однако, есть и позитивные новости.

В Москве из больницы выписаны артисты Лев Лещенко и Игорь Николаев.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который лечится от коронавирусной болезни COVID-19, пока находится в реанимации лондонской больницы «Сент-Томас». Как сообщает ВВС, его состояние стабильное, и он остаётся в «хорошем настроении». Джонсон получает стандартную кислородную терапию.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо впервые прервёт самоизоляцию и проведёт заседание правительства.

Избавилась от коронавируса и певица Pink.Как сообщала Одесса News, королева Великобритании Елизавета II обратилась к народу своей страны, призвав граждан к решимости и самодисциплине в связи с распространением коронавируса.

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