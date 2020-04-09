От COVID-19 умерла звезда «Челюстей», есть и другие жертвы среди знаменитостей

91-летняя голливудская актриса Ли Фьерро, известная по роли Миссис Кинтнер в триллере Стивена Спилберга «Челюсти», умерла от осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на журнал People со ссылкой на Кевина Райана, художественного руководителя театра Island Theatre Workshop, в котором актриса работала последние 40 лет.

«Мы будем страшно скорбить по ней. Она провела здесь (в Island Theatre Workshop — ред.) 40 лет, на Мартас-Виньярд», — сказал Райан.

Последние годы Ли Фьерро жила в доме престарелых в штате Огайо.

По данным сайта Worldometer, по состоянию на 9 апреля в мире зарегистрировано уже более 1 518 773 случая нового коронавируса. Из них 88 505 человек умерли.

Среди умерших от осложнений коронавируса и двукратный лауреат «Грэмми», американский фолк- и кантри-певец, автор песен Джон Прайн. Ему было 73 года, сообщает CNN.