Люди могут заразить домашних животных коронавирусом, наоборот — нет

Люди, инфицированные коронавирусом SARS-CoV-2, могут заразить домашних животных. Зато, по мнению экспертов, обратный путь заражения практически невозможен.

Об этом сообщает DW.

«Итальянские учёные провели исследование, протестировав на наличие коронавируса SARS-CoV-2 540 собак и 277 котов с домохозяйств, где кто-то болел COVID-19. Результат: антитела к вирусу SARS-CoV-2 обнаружены у 3,4 процента собак и 3,9 процента котов», — говорится в публикации.

Исследование с привлечением сравнительно большого числа животных подтверждает предварительное предположение, что люди могут инфицировать животных новым коронавирусом. Зато возможность заражения наоборот, то есть от домашних животных к людям, считается маловероятной. Взятые из пасти, носа и глотки животных мазки показали отрицательный результат. Исследования проводились с марта по май 2020 года.

Между тем президент Института имени Фридриха Леффлера (FLI) в Грайфсвальде Томас Меттенляйтер (Thomas Mettenleiter) говорит, что результаты исследования его не удивили. «Они лишь подтверждают то, что мы уже знаем», — признаёт он. Однако эксперт отметил важность проведения исследования, поскольку оно подтвердило предположение FLI, что собаки и кошки не играли никакой роли в распространении коронавируса.

Учёные института убеждены, что решающим фактором является передача от человека к человеку. «Мы считаем, что, как правило, случается передача от человека к животному», — говорит Меттенляйтер. Именно поэтому, по мнению исследователей, в данное время нет никаких оснований ограничивать контакты здоровых людей с домашними животными. Однако учёные советуют инфицированным людям на всякий случай воздержаться от таких контактов.

Отмечается также, что до сих пор нет никаких данных, которые бы указывали на то, что животные могут погибнуть от коронавируса. Даже если домашние животные инфицируются, то это, по данным ученых FLI, ещё не означает, что вирус может распространяться в их организме и выводиться через сопли, мокроту или кал.

Кроме того, по данным института, пока ничего не указывает на то, что коронавирусом могут заражаться свиньи, куры и другие домашние животные. Сейчас учёные FLI проводят исследования на многих животных. Первые результаты свидетельствуют, что вирус передаётся на хорьков и летучих мышей, но не на кур и свиней. Исследования на коровах начались лишь недавно.

Между тем, по данным Worldometer, на утро 6 августа в мире подтверждено 18 993 698 (+287 589 за сутки) случаев заражения, 12,182,83111 924 957 переболевших (+257 874) коронавирусом выздоровели.

Всего в мире с начала пандемии из жизни ушли 711 490 (+7 094) человек.

В тройке лидеров по количеству летальных случаев США — 161 607 (+1 317), Бразилия — 97 418 (+1 322) и Мексика — 49 698 (+829) человек.

В тройке лидеров по количеству заражений, по-прежнему, США — 4 973 741 (+55 321), Бразилия — 2 862 761 (+54 685) и Индия — 1 967 700 (+59 446).

В общем, коронавирусную инфекцию зафиксировали в 213 странах и территориях. По уровню распространения коронавируса Украина на 34-м месте в мире.

Как сообщала Одесса News, по мнению киевских ветеринаров, после прогулки домашним собакам достаточно будет вымыть лапы специальными шампунями или с гипоаллергенным либо детским мылом, без применения антибактериальных средств.