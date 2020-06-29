Украина признана страной с высокими темпами распространения COVID-19

Украина попала в список стран с высокими темпами распространения коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Тelegram-канал Коронавирус-инфо.

«Украина попала в список стран с высокими темпами распространения COVID-19. В этом списке также оказались Албания, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Армения, Северная Македония, Казахстан, Кыргызстан, Косово, Молдавия и Швеция», — говорится в сообщении.

По состоянию на утро 29 июня в Украине лабораторно подтверждены, по сообщению Центра общественного здоровья Минздрава в Facebook, 43 628 случаев COVID-19 (+646 за сутки), из них 19 027 выздоровели, 1 147 умерли (+18).

🔹Всего проведённых исследований в Украине методом ПЦР — 649 150, методом ИФА — 198 323.

🔹Наибольшее количество активных больных на 100 тысяч населения зарегистрировано в Черновицкой (296,7), Львовской (175,5) и Ровенской (157,7) областях.

🔹Сейчас госпитализированы 4 559 человек, из них 83 человека подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 11 644 лица, подключении к аппарату ИВЛ — 393 пациента.

🔹Болезнь подтверждена у 3 175 детей и 6 665 медиков, из них 4 015 медработников выздоровели.

🔹31 984 больных находились на амбулаторном лечении.

В Вооружённых Силах Украины также не всё в порядке со здоровьем военнослужащими. Сегодня, по данным пресс-службы Медицинских Сил ВСУ, насчитывается 179 больных коронавирусом.

Общая картина по Украине заболевших и выздоровевших выглядит так: