Украина признана страной с высокими темпами распространения COVID-19

Украина попала в список стран с высокими темпами распространения коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает Тelegram-канал Коронавирус-инфо.
«Украина попала в список стран с высокими темпами распространения COVID-19. В этом списке также оказались Албания, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Армения, Северная Македония, Казахстан, Кыргызстан, Косово, Молдавия и Швеция», — говорится в сообщении.
По состоянию на утро 29 июня в Украине лабораторно подтверждены, по сообщению Центра общественного здоровья Минздрава в Facebook, 43 628 случаев COVID-19 (+646 за сутки), из них 19 027 выздоровели, 1 147 умерли (+18).
🔹Всего проведённых исследований в Украине методом ПЦР — 649 150, методом ИФА — 198 323.
🔹Наибольшее количество активных больных на 100 тысяч населения зарегистрировано в Черновицкой (296,7), Львовской (175,5) и Ровенской (157,7) областях.
🔹Сейчас госпитализированы 4 559 человек, из них 83 человека подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 11 644 лица, подключении к аппарату ИВЛ — 393 пациента.
🔹Болезнь подтверждена у 3 175 детей и 6 665 медиков, из них 4 015 медработников выздоровели.
🔹31 984 больных находились на амбулаторном лечении.
В Вооружённых Силах Украины также не всё в порядке со здоровьем военнослужащими. Сегодня, по данным пресс-службы Медицинских Сил ВСУ, насчитывается 179 больных коронавирусом.
Общая картина по Украине заболевших и выздоровевших выглядит так:
- Винницкая обл. — 1846 (1179 выздоровели)
- Волынская обл. — 2312 (693 выздоровели)
- Днепропетровская обл. — 1087 (913 выздоровели)
- Донецкая обл. — 481 (163 выздоровели)
- Житомирская обл. — 1404 (746 выздоровели)
- Закарпатская обл. — 2792 (943 выздоровели)
- Запорожская обл. — 570 (418 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. — 2350 (1096 выздоровел)
- г. Киев — 4980 (1552 выздоровели)
- Киевская обл. — 2546 (1318 выздоровели)
- Кировоградская обл. — 646 (535 выздоровели)
- Луганская обл. — 80 (58 выздоровели)
- Львовская обл. — 5292 (741 выздоровел)
- Николаевская обл. — 442 (281 выздоровел)
- Одесская обл. — 1632 (736 выздоровели)
- Полтавская обл. — 312 (268 выздоровели)
- Ровенская обл. — 3638 (1752 выздоровели)
- Сумская обл. — 296 (219 выздоровели)
- Тернопольская обл. — 1913 (1139 выздоровели)
- Харьковская обл. — 2098 (1070 выздоровели)
- Херсонская обл. — 191 (176 выздоровели)
- Хмельницкая обл. — 798 (543 выздоровели)
- Черкасская обл. — 642 (454 выздоровели)
- Черновицкая обл. — 4745 (1889 выздоровели)
- Черниговская обл. — 535 (145 выздоровели).
Как сообщала Одесса News, Украина находится на 35-месте в мировом рейтинге по количеству заболевших коронавирусом.