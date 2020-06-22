Глава Одесской ОГА считает эпидемическую ситуацию в области устойчивой

На утро 22 июня в Одесской области лабораторно подтверждено 1 304 случая заболевания COVID-19. В воскресенье заболели ещё 38 человек.

К 19 умершим ранее в воскресенье добавились ещё 2 человека. Количество выздоровевших осталось за сутки без изменений — 551 человек. На 47 человек больше стало подозреваемых в заболевании — всего их стало 2 845, сообщает специальный ресурс СНБО по мониторингу распространения эпидемии коронавируса.

Такую эпидемическую ситуацию председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый считает «устойчивой». Так он её охарактеризовал на своей странице в Facebook.

Максим Куцый отметил наибольшие очаги эпидемии в Одессе, Болградском и Подольском районах.

Глава ООГА пообещал с 22 июня усиленные проверки пляжей, рынков, предприятий общественного питания и транспорта по соблюдению мер по предотвращению распространения коронавируса. На территории курортных районов области будут созданы рейдовые группы по контролю за соблюдением карантинных норм гражданами, отдыхающими на пляжах и базах отдыха.

«Полиция жёстко будет реагировать на нарушение санитарных правил», — заявил Куцый.

«Я уверен, никто не хочет, чтобы в Одесской обновлялись жёсткие карантинные ограничения, а любимые места вновь закрылись. Но адаптивный карантин является эффективным лишь при сознательном поведении всех граждан. Поэтому ещё раз призываю ответственно относиться к рекомендациям Министерства здравоохранения и избегать мест большого скопления людей, носить маску и чаще мыть руки», — резюмировал руководитель области.

Как сообщала Одесса News, с 22 июня в Одессе усиливают карантинные ограничения. Запрещено, в частности, пребывание в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без одетых средств индивидуальной защиты, на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство; самовольно оставлять места самоизоляции, обсервации; посещение учебных заведений в группах более 10 человек; деятельность детских учреждений оздоровления и отдыха.