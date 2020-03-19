В Украине лабораторно подтверждены 16 случаев COVID-19

Центр общественного здоровья сообщает о 16 случаях COVID-19 по состоянию на 22:00 18 марта.

Об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ в Facebook.

«По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено 16 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1) области и г.Киев (2)», — говорится в сообщении.



Получены за среду, 18 марта, 51 пациент и 103 контактных лица. По данным региональных лабораторий, протестированы 18 марта 6 образцов, все отрицательные.

Отмечается, что вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследует не только образцы людей, которым установлено подозрение, а и установленных контактных лиц.

Всего в Центре общественного здоровья Украины исследовано более 640 образцов.

Как сообщала Одесса News, сотрудники Нацполиции Одессы переведены на усиленный вариант несения службы для осуществления контроля за соблюдением ограничений, введённых Кабмином и городской властью.

По последним данным Минздрава Украины, в мире зафиксированы 198 155 случаев заражения коронавирусом, из них 81 960 человек выздоровели, 7 954 умерли.

В Одесской области заражённых коронавирусом не выявлено.