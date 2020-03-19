Кто в Одессе 19 марта будет сидеть дома без света

На 19 марта запланировано очередное отключение электроснабжения целого ряда жилых объектов на территории Одессы и пригорода Красносёлка.

Об этом информирует Одессаоблэнерго.

С 9:00 до 11:00 свет отключат на улицах:

— ул. Выставочная, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 4а, 2, 3, 4

— Гончарова, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4а, 2а, 8/8, 23а, 7а, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25

— Зелёный проспект, 5, 7, 11, 13

— Зоринская, 2, 3, 4, 6, 8, 30/1, 26а, 10, 24а, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32

— Испанская, 1, 2, 3, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 1/3, 2а, 36а, 3в, 3а, 18, 1а, 18а, 3б, 15/4, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36

— Испанский переулок, 17

— ул. Михаила Грушевского, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 30а, 12а, 6а, 37а, 15, 21а, 13а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39

— Одесская, 40, 19а, 7, 36, 38а, 13, 4а, 32, 29, 42, 38, 1, 16, 41, 44а, 23а, 48а, 11, 36а, 5, 22, 31а, 35, 24, 12, 48, 14, 4, 19, 27, 31, 44, 10, 20, 8, 23, 37, 3, 39а, 39, 25, 28, 40а, 2, 34, 18, 33, 46, 30, 9, 35а

— Отечественная, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 22а, 26а, 7а, 4б, 4а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34

— Парковая, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 30а, 50а, 14а, 49, 19а, 59а, 13а, 50, 51, 52, 53, 56, 59, 11а;

— Парковый переулок, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 69/2, 75в, 71/7, 68а, 70, 71, 73, 75, 76, 69/1

— ул. Пестеля, 1, 3, 7, 9, 11, 25а, 13, 19, 25, 27, 29

-Поселковая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 35а, 24а, 12а, 2а, 33а, 18а, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35

— Поселковый переулок, 1, 3, 4, 6, 7, 9, 5б, 5а, 4, 5, 8, 11

ул. Почтовая, 1, 3, 5, 6, 5г, 3/3, 6а, 1а, 7а, 48а, 42а, 5а, 7, 3а, 2а, 28а, 36а, 44а, 52а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52

— Самодеятельности, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 32а, 27а, 19а, 29а, 31а, 30а, 14а, 7а, 29а, 9, 26а, 17а, 9б, 2а, 34а, 22, 5а, 24, 12, 11, 19, 34, 25, 27, 29, 10, 14, 26, 23, 16, 20, 32, 21, 30, 28, 17, 31

— Тургенева, 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3а, 13, 6а, 22а, 20а, 10а, 7а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.

С 9:00 до 17:00 электроснабжение будет прекращено в Красносёлке и в домах Одессы по таким адресам:

— 1-й Наличный переулок, 5, 5а, 5б, 7, 3а, 3

— 10-я линия, 19, 21, 22, 23, 19б, 24

— 2-й Наличный переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 7а, 10а, 9а, 9б, 11, 12, 12а

— 2-й Разумовский переулок, 7, 9, 11, 7/10

— 3-й Наличный переулок, 3, 6, 7, 8, 9, 4а, 1, 4, 5, 6а

— ул. 36-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 13а, 25/2, 19, 30а, 25/1, 59а, 43а, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59

— 37-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 3а, 39а, 5, 4, 6а, 8, 10, 3, 2, 6, 3г, 1, 14, 12, 16, 15, 11, 9, 18, 13, 25, 31а, 3в, 34, 37, 29/3, 20, 23, 36, 21, 30, 17, 33, 28, 32, 22, 18а, 30/1, 29, 26, 19, 27, 31, 35, 39

— 38-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 6, 16а, 2, 3, 3а, 1, 8, 14

— 39-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 4, 5, 10а, 4а/1, 1а, 4а, 6, 8а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 30

— 4-й Наличный переулок, 7б, 6а, 2, 3, 7а, 4

— ул. 4-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 25, 29, 33, 50, 50/1, 31/1, 50/3, 31

— 40-я линия, 1, 3, 5;юстдорфской дороги, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26

— 42-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 4, 6а, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 16;

— 43-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 12а, 11а, 14а, 30, 8а, 34, 36

— 44-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 43а, 18а, 29, 35/1, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51

— 45-я линия, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 8а, 18, 1а, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36;

— 46-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 2а, 4а, 11а, 25, 26, 27, 29, 31, 35

— 47-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 15/1, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26

— 48-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 9а, 2б, 13, 10а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

— 49-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 4, 5, 16а, 11а, 20а, 9а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

— 5-й Наличный переулок, 1, 3а, 5а, 2а, 2, 3, 4, 5

— ул. 5-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 26, 28, 30, 32, 34

— 50-я линия, 16д, 1, 20а, 15а, 3а, 23а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28

— 51-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 3/1, 8а, 3/2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27

— 52-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 9а, 13, 1а, 24а, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30

— 53-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16а, 27а, 4б, 17в, 6а, 17а, 12, 3а, 8а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 27, 29, 29/1, 12а

— 54-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 3, 5, 7, 15

— 55-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 3, 5, 7

— 6-й Наличный переулок, 2, 3, 4, 5а, 9а, 7а, 5, 7б, 3а, 6, 7, 9

— ул. 6-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 27, 33б, 33/2, 31, 34, 25, 25/1, 28, 32а, 30, 26, 26а, 29, 32, 35, 36

— 7-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36а;

— 7-я Суворовская, 15, 43, 49, 51

— 8-я линия, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35а, 34, 31б, 35, 31а

— 9-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 31а, 26а, 33, 33а, 29а, 34, 35, 36, 37, 38, 35а

— Академическая, 16, 16а, 16б, 16в

— Балковская, 20, 28, 32, 128, 130, 32а, 26, 14а

— Вишнёвая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27а, 35а, 16б, 40а, 35д, 16а, 26а, 10/12, 40б, 14, 16_1, 3а, 10_10, 4а, 28а, 29а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 43

— Вишнёвый переулок, 4, 10, 14, 6а, 8, 14а, 2а, 12а, 6, 4а

— сквер Георгия Гамова, 13, 15, 17, 19

— ул. Головковская, 9

— Демьянова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8а, 12а, 4а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а

— Днепровская, 33а, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 27а, 25а, 23а, 50а, 37а, 24а, 46а, 38а, 20а, 46, 47, 48, 49, 50, 51

— проспект Добровольского, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 25б, 40а, 57/1, 47, 1б, 3а, 33а, 1а, 24/1, 11а, 46а, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 61

— ул. Донецкая, 1, 2, 3, 4, 1а

— Жолио–Кюри, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 17а, 2а, 13/1, 17а/с5, 24а, 13а, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26

— Заньковецкой, 10, 11, 12, 14

— Капитана Кузнецова, 73, 75, 76, 78, 81, 82, 83, 84, 76/1, 86, 71б, 71а, 88, 90

— Картамышевская, 12, 14, 30, 30/1, 28, 35, 32/34

— Керченская, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 19а, 18а, 18б, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 12а

— Колонтаевская, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 39

— Конноармейская, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 21а, 47/1, 30а, 34а, 34, 37а, 19/1, 3а, 23б, 18а, 7а, 10а, 2а, 39а, 5а, 36а, 23в, 31а, 24а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 23а;

— Косвенная, 90

— Коцюбинского, 12б, 4б, 4а, 1, 15, 12а, 14б, 3, 18, 17, 9а, 14а, 21, 6б, 13, 16, 7, 8, 20, 10, 2, 10б, 11, 6в, 5, 12, 14, 9б, 19, 8б

— Курская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 15а, 80а, 53б, 30а, 51а, 45а, 9а, 75а, 89а, 7а, 69б, 18а, 77а, 19а, 11а, 58а, 81а, 44а, 16а, 64а, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 8а

— Латвийский спуск, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 8г, 20б, 5а, 1а, 2а, 18б, 13б, 21б, 15а, 10а, 3а, 18а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27

— ул. Леси Украинки, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 1а, 32а, 12а, 19а, 34, 86а

— Ломоносова, 14, 18, 13а, 13, 15, 16

— Луцкая, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 29а, 61, 7а, 59а, 61а, 25а, 41а, 121б, 133а, 95а, 97/1, 119а, 129а, 97/2, 121а, 85а, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 85, 87, 95, 99, 101, 103, 107, 113, 115, 117, 119, 120, 121, 123, 125, 129, 133, 135

— Мациевской, 2а, 22

-Мелитопольская, 1б, 46в, 16, 22, 12, 5, 14, 10, 20, 21/1, 58б, 9а, 3, 18, 9, 7, 19/1, 21/2, 54, 56, 1, 21, 11, 24, 24А, 19, 58а, 15а, 34, 17, 28, 46, 36, 30, 13, 15, 26, 58, 19/2, 32, 21/3

— Мечникова, 22, 24, 26, 28, 30

— Мицкевича, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 2б, 5а, 22, 24а, 2а, 24, 26, 35

— Нежинская, 12

— Новосельского, 15, 21, 23, 25, 27, 38, 40, 42, 44

— Ольгиевская, 31, 33, 37

— Пассионарии, 15а, 1, 7а, 9б, 17б, 3а, 3б, 15б, 17а, 9а, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24

— Песочная, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 148а, 58б, 58а, 36/38, 56, 42а, 60а, 126а, 86б, 64а, 138а, 48а, 46а, 60, 64, 66, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 130, 132, 134, 136, 138, 144, 146, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 166, 172

— Победы, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 47б, 59а, 21а, 26а, 45а, 35а, 23а, 43а, 5а, 37а, 79а, 26б, 28а, 131, 16а, 44а

— Раздольная, 43а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 31а, 69а, 39а, 65/1, 2а, 49а, 41б; 32а, 25, 3а, 45а, 41а, 53а, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74

— Разумовская, 28, 32, 33, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58

— Ракетная, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18

— Рельефная, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 12а, 17, 18а, 5а, 17а, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35

— Ризовская, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 36, 38

— Ростовская, 1, 3, 19а, 17а, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19

— Серогодского, 15а, 1, 39а, 56/58, 2, 37а, 69а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 73/1

— Симферопольская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24

— Соляная, 1б, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 81а, 3а, 25а, 8а, 10а, 9, 1а, 8в, 2а, 3б, 11, 21а, 47, 35, 51, 49, 12, 27, 61, 14, 22, 24, 41, 32, 19, 16, 43, 31, 85, 20, 75, 57, 63, 23, 79, 73, 25, 34, 29, 37, 39, 33, 67, 15, 28, 69, 18, 30, 17, 26, 71, 81, 59, 45, 13, 55, 65, 53, 21, 83

— Средняя, 37, 41, 43, 45

— Старопортофранковская, 31, 33, 35, 39, 41

— Стельмаха, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 14а, 9а, 10, 15а, 31а, 7а, 8а, 4а, 6а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49

— Степная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9а, 9, 10, 11, 12, 14

— Центральная, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 3б, 3а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38

— Черняховского, 12б, 12, 12в, 12а, 16, 18

— Шестакова, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 31а, 17а, 10а, 49а, 37а, 81/2, 65, 27а, 35а, 41а, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 87, 89, 91, 93

— Ширшова, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 20а, 73/75, 45а, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 77

— Яблочная, 1, 2, 3, 1б, 4, 1а.

С 9:00 до 19:00 будут обесточены:

— просп. Академика Глушко, 19/1, 25, 21/1, 21, 23

— ул. Ильфа и Петрова, 21, 23

Как сообщала Одесса News, «Одессаоблэнерго» объясняет так называемые плановые отключения электричества изношенностью сетей и отсутствием инвестиций.