В Одессе удалось «частично разрешить» ситуацию с энергоснабжением после энергоаварии на повреждённой российскими оккупантами подстанции.

Об этом 7 февраля на заседании Кабмина сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, видеозапись речи главы правительства опубликована на его странице в Facebook.

«Критическая инфраструктура запитана. У людей есть тепло и вода. Ремонтные работы продолжаются 24/7. Благодаря этому по крайней мере четыре-пять часов в день у людей должен быть свет. Делаем всё возможное, чтобы улучшить ситуацию, но будем откровенны, что повреждения очень серьёзны», – сказал Шмыгаль.

По его словам, в Одессу уже завезли более 80 мощных генераторов и их подвоз продолжается. Кроме того, в городе и районе работает сеть «Пунктов несокрушимости», — добавил премьер.

«Также сегодня решением правительства выделяем из резервного фонда госбюджета Одесской облвоенадминистрации 30 млн грн на закупку топлива для генераторов. Это позволит держать в рабочем состоянии критическую инфраструктуру до завершения ремонтов», – отметил Шмыгаль.

Как говорится в сообщении национальной энергокомпании «Укрэнерго», опубликованном 7 февраля, Одесская область может вернуться к плановым отключениям электричества в эти выходные – в случае, если не будет новых атак России.

Сейчас в Одессе и прилегающих районах применяются аварийные отключения, говорится в релизе. Семь бригад «Укрэнерго» и бригада энергетиков «ДТЭК Одесские электросети» круглосуточно работают над ликвидацией последствий аварии, — добавили в НЭК.

«Если не будет новых атак врага, то в выходные ожидается возврат к графикам плановых отключений, действовавших до 4 февраля», – прогнозируют в «Укрэнерго».

7 февраля начальник начальник Одесской ОВА Максим Марченко провёл разговор с председателем правления НЭК «Укрэнерго» Владимиром Кудрицким о ходе выполнения ремонтных работ на энергетических объектах, повреждённых в результате аварии.

Владимир Кудрицкий заверил начальника ОВА, что держит все работы на личном контроле и отметил, что они будут завершены в пятницу. Это позволит стабилизировать ситуацию в энергосистеме Одесской области, возобновить электроснабжение в Одессе и Одесском районе.

Также Марченко провёл селекторное совещание с начальниками районных военных администраций и председателями общин.

Глава ОВА дал поручение в кратчайшие сроки подключить поступившие в Одесский район генераторы для заживления объектов критической инфраструктуры, что позволит высвободить мощности и направить их на увеличение электроснабжения для всех бытовых потребителей.

Максим Марченко также поручил проанализировать ситуацию с теми домами, которые полностью находятся на электропитании, чтобы на случай возникновения подобной аварийной ситуации в других районах, иметь возможность за счёт имеющихся мощных генераторов, подключить их к теплоснабжению.

Максим Марченко доложил Офису Президента о ходе выполнения восстановительных работ по электроснабжению в Одесской области и отметил, что областные власти и все службы работают для того, чтобы как можно быстрее завершить ремонт и вернуть в дома одесситов свет.

7 февраля на брифинге в Медиацентре Украина–Укринформ спикер начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сказал, что «мы надеемся к концу недели выйти на график отключений 2/8. По мере стабилизации ситуации количество часов со светом будет увеличиваться».

Он отметил, что сейчас в домах одесситов света нет по 10-12 часов. Если же происходит авария – такой промежуток увеличивается. Также в городе не работает электротранспорт.

По словам Братчука, с 4 февраля в Одесской области дополнительно развёрнуто 164 «Пункта несокрушимости». Таких пунктов в настоящее время насчитывается около 300.

«Ситуация со светом в Одессе более сложная, чем в области. Поэтому «Пункты несокрушимости» полностью оправдывают свою работу», — подчеркнул Братчук.

По состоянию на 07:00 8 февраля в Одессе работало 156 «Пунктов несокрушимости» коммунальной формы собственности, развёрнуты палатки от ГСЧС и Нацполиции, функционирует «Пункт несокрушимости на железнодорожном вокзале.

Как информировала Одесса News, 3–4 февраля в области произошли две большие аварии на мощностях «Укрэнерго». Утром в субботу в результате такой аварии произошёл пожар, Одесса и Одесский район были обесточены. Глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий и министр энергетики Украины Герман Галущенко срочно отправились в Одессу.

Кудрицкий в тот же день на брифинге в Одессе рассказал, что из строя вышло оборудование, которое несколько раз подвергалось российским ракетным ударам. Повреждения на объекте «комплексные и очень тяжелые», подчеркнул глава ООВА Максим Марченко. По состоянию на 16.45 4 февраля без электричества оставались 500 тыс. абонентов региона.

Днём 5 февраля без электричества оставались около 300 тыс. абонентов. В регион отправили десятки мощных генераторов, проинформировал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Фото: ООВА, ДТЭК «Одесские электросети»

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