Что произошло с энергоснабжением в Одессе

В магистральной сети в Одесской области произошла масштабная авария.

Утром 4 февраля на одной из высоковольтных подстанций, которой заживляется г. Одесса, вышел из строя автотрансформатор, который был восстановлен после повреждений во время российских атак, — сообщает ДТЭК «Одесские электросети».

«Поэтому в городе и нескольких прилегающих к Одессе районах области действуют сетевые ограничения, поскольку невозможно доставить потребителям электроэнергию в полном объёме. В Одессе – аварийные отключения. В большинстве других районов области нет препятствий для доставки электроэнергии потребителям», — говорится в сообщении.

В чём причина аварии?

Во время нескольких последних ракетных атак враг намеренно выбирал целью высоковольтную инфраструктуру Одесской области, пытаясь обесточить область. Все высоковольтные подстанции в регионе потерпели значительные повреждения. Ремонтные бригады Укрэнерго возобновляли функционал неоднократно повреждённого оборудования, работавшего по резервным схемам. Поэтому для города и некоторых районов Одесской области действовали сетевые ограничения.

Такой режим работы, на который энергетики вынуждены были перейти из-за обстрелов, привёл к отказу неоднократно повреждённого оборудования.

Когда возобновят энергопитание?

К сожалению, — констатирует энергетическая компания, — масштаб аварии довольно существенный, поэтому и ограничения энергопитания на этот раз будут более длительными. Пока невозможно определить конкретный час, когда энергопитание будет полностью восстановлено.

Вместе с Одесской облвоенадминистрацией и облэнерго специалисты «Укрэнерго» разрабатывают резервные схемы питания Одессы и близлежащих районов. Ремонтные бригады круглосуточно работают по устранению последствий и возобновлению энергопитания.

После аварии электротранспорт в Одесе вновь зашёл в депо.

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