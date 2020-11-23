Кто в Одессе 24 ноября останется без света и газа

Во вторник, 24 ноября, некоторые одесситы останутся без газа и света.

Так, в связи с проведением аварийных и запланированных ремонтных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию, а из-за плановых ремонтных работ на распределительном газопроводе среднего давления по адресу: ул. Каманина, 16а/6 прекратят газоснабжение.

Об этом сообщили АО «ДТЭК Одесские электросети» и Управление эксплуатации газового хозяйства города.

Газ перестанут подавать с 9:30 до 17:30 по таким адресам

– Новобереговая, 90/51: квартиры 1, 1а, 2, 3, 4; ж/д: 1а; 2а; 5; 8; 9; 10; 12; 13а;

– Каманина, 16а/3 (Котельная «43 Жемчужина»);

– Каманина, 16а/2 (Котельная «32 Жемчужина»);

– Литературная, 1а (Котельная «Белый парус»);

– Мореходный переулок, 2а (Котельная «Морская симфония»).

Электроснабжение будет прекращено по таким адресам:

С 07:00 до 20:00

— Кленовая улица, 2а*, 2а, 2а., 2а:

— Маршала Малиновского улица, 18А, 18Б, 18В

С 08:00 до 18:00

-2-й Дачный переулок, 1, 9а, 3, 4, 6, 2, 9, 9/1, 9/2, 9/3, 7

-2-й Украинский переулок, 3, 4, 5, 6

-3-й Украинский переулок, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6в, 12, 2А, 1в, 1б, 6б, 6а

-Абрикосовая улица, 2, 105а, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 45, 47А, 48, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 4, 69А, 73, 75, 77, 79 уч.120, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 95, 97, 97А, 99, 101, 103, 105, 69

-Абрикосовый переулок, 1, 3, 5, 9, 11, 13, 3А, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29

-Анны Ахматовой улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 4а/2, 4б, 8а, 4б1, 4в, 10/1, 10/3, 20, 12б, 5а, 4а, 6а, 1А, 6В

-Гаршина улица, 8, 11, 17, 20, 22, 24, 26, 30, 16а, 2022, 11/18, 17/10, 17/18, 17/19, 11б, 17А, 20/17, 20/7, 20а/22, 20Д, 20ж, 11в, 22а, 22б, 11г, 11з, 16/18, 17/20

-Дачная улица, 3а, 5, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 5/17, 3в, 15а, 9/1, 16а, 9б, 20, 13а, 3а2, 30Б, 21б, 30а, 22а, 30/7, 30/6, 30/5, 30/4, 30/10, 30/12, 30/14, 21, 22, 23, 24, 26, 30, 307

-Дубовая Роща улица, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 14/а, 27, 49/2, 39А, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57

-Ёлочная улица, 2, 513а, 4, 4а, 5, 5/1, 5/10, 5/11, 5/11А, 5/12, 5/13, 5/15, 5/16, 5/19, 5/20, 5/21, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 5/7., 2а, 5/8, 5/9, 5/а, 5а, 5Б, 5д, 5уч4, 6, 10, 12, 14, 16, 20, 20б, 22, 22/2, 24, 30, 34, 5/7а

-Костанди улица, 21, 25, 26, 27А, 28, 28А, 29, 31

-Летний переулок, 5/13, 5/13А, 5

-Львовская улица, 7а, 50а, 13, 15, 17, 17а, 24а, 26, 28, 28а, 30А, 32, 32/4, 34, 34а, 36, 36а, 11, 40, 42, 44, 44А, 46, 48б, 48Б, 48Г, 48Д, 48ж, 48Л, 48М, 48Н, 48П, 48Р, 48С, 38

-Львовский переулок, 2, 2/1

-Макаренко улица, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 9А, 3/1, 1А, 11А, 5А, 1А/2, 13Б, 7А, 7Б, 15/1, 3А, 1/1, 31В, 18/1, 18/18, 18/3, 18/7, 18а, 31А, 31/1, 21-21а, 21А, 29А, 22/15, 22А, 22Б, 27А, 27/1, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 29, 31, 33

-переулок Гаршина, 3, 22а, 3Г, 4, 5, 6, 6а, 3А-1, 10, 12, 14, 16а, 20, 8

-Писарева улица, 28, 30, 30А, 32, 34, 36, 38, 40а, 40б, 40В

-переулок Янтарный (Майский пер.), 6, 7, 7Г4, 8, 8/1, 8/2, 8/3

-Равенства улица, 88, 90, 91, 92, 98, 100, 102, 104, 195, 196

-Ровный переулок, 1, 11Б, 3, 4, 4А, 5, 2, 7, 9, 9А, 11, 11А, 6

-Сумская улица, 3

-Тимирязева улица, 34

-Фонтанская дорога, 106/19, 106/37, 106/40

-Хрустальная улица, 1

С 09:00 до 17:00

-1-й Дачный переулок, 6

-1-й Мичманский переулок, 1, 2, 2а, 3, 3А, 5, 7

-1-я линия Марии Демченко, 2а, 13, 39, 42, 44А, 48, 51

-1-я Проектируемая улица, 1/15, 12/1

-2-й Магнитогорский переулок,7

-2-й Мичманский переулок, 1, 2, 4, 21, 2/4, 22, 2/9, 2А, 2/10, 2/3, 2/8

-2-й переулок Амундсена,19

-2-й переулок Марии Демченко, 3/3, 4/1, 4/10, 4/2, 4/3, 4/5, 4/6, 4/7

-3-й Магнитогорский переулок, 2, 4, 6, 8

-3-я линия Дача Ковалевского, 1

-3-я линия Марии Демченко, 18Б, 12, 14, 16, 30, 34, 35, 18б, 36, 18В/1, 18В

-5-я линия Марии Демченко, 61А

-Аграрная улица, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 23, 29, 32, 34, 50, 52

-Академика Вавилова улица, 1б.4/1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 28б, 11а, 5Б/31, 42/1, 44а, 44в, 13а, 50/1, 50/а, 50а, 50б, 50в1, 1б.4/2, 5в, 52А, 52б, 52в, 52г, 52Г, 762, 54а, 54а/1, 54б, 54в, 18а, 56а, 56б1, 56В, 7а, 58а, 20а, 60а, 60а1, 60б, 60в, 20б, 20в, 64А, 5а, 9а, 68а, 24а, 9б, 72а, 26а, 74а, 74б, 26б, 76/1, 76а, 76е, 76с/1, 5а1, 50в2

-Академика Вильямса улица, 21, 23, 25, 27, 29, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 43. 3/14, 37Б, 25а, 38/2, 38/3, 38А, 25В, 36а, 36Б, 48, 46Д, 37а

-Алмазная улица, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 43, 161, 10А, 24уч.28, 2б, 162, 2/Б, 6а, 6уч1, 2а, 8а, 4/1, 12/121

-Амбулаторный переулок, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 6Б, 8, 7А, 6а, 11/А, 9А, 11/2, 11/1, 9, 10, 13, 17

-Байдарочный переулок, 1А, 1, 4, 6, 8, 10, 12, 81, 82, 83, 85, 8/6, 8Б

-Байкальская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 3А, 81, 8А, 13А, 10А, 8В

-Баштанная улица, 8, 810, 8101, 8109, 81021, 8/1021, 8/1027, 8/107, 8/10, 8/10а, 8/10г, 8-10/13, 81030, 8/101, 8/1010, 8/1019, 8/109

-Белорусская улица, 24, 30

-Бригадная улица, 119А, 119Б

-Весенняя улица, 1а, 1, 2, 2А, 5, 7, 9, 11

-Вишнёвый переулок, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 11А, 9А, 15, 7/1, 1А, 30а, 18а, 17А, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 28, 32, 34, 38, 40, 42, 44

-Вячеслава Кириллова улица, 1/1А, 1/1Б, 1/1В, 1/1Г, 1/1Д, 1/3А, 6А.6Б

-Гетманский переулок, 2, 4а, 6, 6/2, 10/1, 81, 102

-Дальницкая улица, 31, 31А, 37, 39, 41

-Дача Ковалевского улица, 3, 83А, 5, 7, 7Б, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 20Б, 22/1, 22/2, 22/5, 22/7, 22/9, 23, 23а, 23Б, 23В, 24/1, 24/12, 24/3, 24/4, 3/3, 25, 25А, 25Б, 29, 29/3, 1А, 2, 2/1, 2/2, 2а, 4, 8, 8/1, 8а, 1, 1б, 2/14, 2/3, 95А, 21, 24, 28, 29В, 35, 24/7

-Дачная улица, 3б, 3в, 4, 4/2, 4/3, 4а, 4в, 44

-Долгая улица, 1А, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 3а, 2/1, 4А, 10А, 11-13, 5-9, 20б, 20А, 15а, 18в, 18а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24

-Дружный 1-я линия, 22, 29А, 29б, 31А, 33А, 33Б, 40/41, 55, 56, 57

-Дубовая Роща улица, 8

-Енисейская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

-Звёздная улица, 1, 2, 4, 5, 6, 6А, 7, 10, 43, 46/47

-Золотой Берег улица, 1А, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 9/, 9/10, 9/14, 9/4, 9/5, 9/7, 9/8, 9А, 9А5, 4А, 10а, 6А, 4Б, 13а, 17, 8А, 5А, 35б, 35а, 30Б, 30/8, 21/1, 21А, 21Б, 30/7, 24/26, 30/2, 25А, 30/11, 30/10, 30/1, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 96

-Иосифа Тимченко улица, 1, 24А, 2Б, 3, 3А, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 2, 17б, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 23/1, 23а, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 17а

-Каспийский переулок, 1, 3, 7, 9

-Композитора Нищинского улица, 6, 8

-Косой переулок, 1, 3

-Марии Демченко улица, 1, 211г, 1/11, 1/12, 1А, 2, 2/1, 2/1а, 2/3, 2/4, 2/5, 2/5а, 2/7, 2/8, 2/9, 2А, 2б, 2В, 3, 3/1, 3/10, 3/4, 3/5, 3/7, 3/9, 4, 4а, 4лин19, 4лин235, 4лин45, 5, 5/9, 6/1, 6/1А, 6/4, 6/8, 7, 1/1, 8А, 8Д, 8Ж, 9, 10, 10/1, 10А, 11, 12, 12/3, 12/3 В, 12/8ж, 12/8з, 13, 14, 15А, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 20а, 21, 22, 22А, 23, 24, 24/1, 24А, 25, 26, 27, 28А, 33, 152, 8

-Маячный переулок, 1А, 1Б, 1В

-Мичурина улица, 7, 7/1, 7а, 9, 9а, 11, 13, 15, 15а

-Николая Гумилёва улица, 21

-Николая Стражеско, 3, 10, 12, 14, 16, 18, 20/22, 36/38, 38

-Омская улица, 1, 36а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 17а, 2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 18

-Отважных улица, 1/12А, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 10/2, 44а, 42А, 34а, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

-Офицерская улица, 3/2

-переулок Всеволода Змиенко, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 2б, 4/1а, 22, 2а, 3а

-переулок Леваневского, 1, 3/1, 2, 2а, 11

-переулок Сергея Уточкина, 1, 2, 3, 2а, 4, 3А, 1а, 4а, 6а, 5, 6, 7, 9

-переулок Сергея Эйзенштейна, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 10а, 8а, 6а, 12А, 12б, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39

-Пишоновская улица, 23, 27

-переулок Янтарный (Майский пер.), 7, 8

-Просвещения улица, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 24а, 30, 18а2, 22/2, 22б, 13а, 17в, 49б, 49а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 51, 421, 491, 531, 532, 551, 552

-Радостный переулок, 1, 2, 2А, 3, 5, 5а, 7

-Романтический переулок, 30, 36

-Рыбачья Балка улица, 1, 2, 3, 4, 6, 1Б, 3Б, 1Г, 4А, 8, 1А, 8/1, 8А, 12А, 10Б, 10Д, 10, 12, 16, 18, 20

-Рыбачья улица, 1А, 3/1, 2а, 4, 4а, 5, 5а, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 9б, 10, 11, 11/15, 11а, 12а, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 20/1, 20/6, 20/7, 20а, 20б, 20в, 20Е, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 29/2, 30, 30а, 31, 32, 32/а, 32-32а, 2, 32д, 33, 33а, 33б, 34, 35, 36, 36/3, 37, 38, 38а, 39, 39а, 39б, 40, 40а, 41а-43, 41б, 42, 45, 45А, 47, 47/1, 47/10, 47/2, 47/3, 47/4, 47/5, 47/6, 47/7, 47/8, 47/9, 47А, 49, 51, 53, 55, 55А, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 69/2, 71, 73, 73а, 75, 3232а, 1, 3, 32а

-Санаторный переулок, 5, 5Б, 6А

-Селянская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22

-Семёна Яхненко улица, 1/ 4, 2/3/г, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 1., 2/11, 2/11а, 2/11б, 2/11в, 2/12, 2/12а, 2/14, 1/, 2/15, 2/18, 2/18А, 2/18Б, 2/19/а, 2/19/б, 2/19/в, 2/19/г, 2/19/д, 2/19/е, 2/3, 2/3/а, 2/3/б, 2/3/в, 2/14а

-Сиреневая улица, 31Б, 33

-Студёная улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 11а, 17а, 6а, 10А, 20, 35а, 33/2, 31а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 161, 162

-Таирова улица, 19, 46, 48

-Танфильева улица, 11

-Торговая улица, 1А, 1Б, 1, 3, 8, 10

-тупик Леваневского, 3/2, 5, 7, 7-9, 7А, 11

-Узкий переулок, 1, 14Г, 3, 4, 4А, 4Б, 5, 5А, 5б, 2, 7, 8, 9, 9А, 11, 13, 14, 14Б, 6

-Фестивальный переулок, 1А, 2, 3, 4, 11, 12

-Фонтанская дорога, 106/24, 173/2, 108/1, 108/2, 108/3, 114, 108, 118, 165, 165/7, 173, 114А

-Французский бульвар, 34/23, 34/9, 67а, 85/в/3

-Художника Фёдорова улица, 22, 42діл.8, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 28А, 22/А, 28В, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 28Б

-Эстафетная улица, 3, 3а, 3а1, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 13г

-Эстонская улица, 7, 20б, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 12б, 12в, 12г, 13, 14, 7в, 14а, 14Б, 14в, 14в2, 15, 15а, 15А/19, 16, 17, 19/1, 20а, 14/1

-Яблоневая улица, 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 5/7, 17, 1А, 19/21, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35

-Якорный переулок, 1, 16/1, 2, 2-4, 3, 3А, 4, 5/2, 6, 1А, 8, 8б, 10, 12, 12А, 14, 14/1, 16, 6а

-Ямская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 13а, 2а, 17а, 17/2, 16, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35

С 09:00 по 19:00

-Академика Глушко проспект, 13, 13/1, 15, 15А, 15Б

С 10:00 по 15:00

-Академика Королёва улица, 20, 24.