Постарались: на выходных в Одессе полиция составила 377 протоколов на нарушителей КВД

На прошедших выходных днях полицейские Одесской области составили 377 протоколов и постановлений на нарушителей карантина.

Об этом сообщает Нацполиция Одесской области.

«К административной ответственности были привлечены представители торговых и финансовых учреждений, кафе, автомоек и т.д., проигнорировавшие установленные Правительством ограничения относительно так называемого «карантина выходного дня», а также граждане, нарушившие масочный режим в общественных зданиях и транспорте», — говорится в сообщении.



Соблюдение противоэпидемических мероприятий в субботу и воскресенье в регионе контролировали мобильные группы в составе представителей Главного управления Нацполиции в Одесской области и его территориальных подразделений, Управление патрульной полиции, Национальной гвардии Украины и работников Госпотребслужбы.



Правоохранители не только выписали админпротоколы, но ещё и разъясняли людям необходимость соблюдения масочного режима, важность выполнения карантинных требований для предотвращения эпидемии и предупреждали об ответственности за их сознательное игнорирование.

Сейчас работа в этом направлении продолжается. Полицейские призывают граждан ответственно отнестись к установленным ограничениям и не подвергать опасности заболеть себя и окружающих.



Кстати. Ч.1 ст. 44-3 КУоАП за нарушение правил карантина для должностных лиц предусмотрен штраф от 34-х до 170 000 гривен. А согласно части 2 этой же статьи пребывание в общественных зданиях, сооружениях или общественном транспорте без одетых средств индивидуальной защиты (респираторов или масок) влечёт за собой наложение штрафа в размере от 170 до 255 гривен.

Как сообщала Одесса News, 22 ноября работники одесского промтоварного рынка «Седьмой километр» перекрыли дорогу на Овидиополь в знак протеста против карантина выходного дня.

Фото: Отдел коммуникации полиции Одесской области