Под легендой «Ваша дочь попала в ДТП» мошенник выманил у одесситки 47 тыс грн

Полицейские задержали мошенника, который обманным путём выманил у пожилой одесситки 47 тысяч гривен.

Как сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области, 87-летняя одесситка ответила на звонок неизвестного абонента. По ту сторону трубки мужчина представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что её дочь попала в аварию и нуждается в неотложной дорогостоящей операции. Шокированная новостью мать, пытаясь спасти дочери жизнь, без колебаний передала все свои сбережения незнакомцу, который вскоре пришёл к ней домой.

Лишь к утру, после того, как дочь позвонила матери, та поняла, что стала жертвой аферистов, и обратилась за помощью в полицию.

«В тот же день стражи порядка задержали одного из участников преступного сговора. У 42-летнего правонарушителя изъяли 22 тысячи гривен из 47 тысяч, полученных мошенническим путём», — говорится в сообщении.

На основании собранных правоохранителями доказательств, следователи сообщили фигуранту о подозрении в завладении чужим имуществом путём обмана (мошенничестве), совершённом по предварительному сговору группой лиц. Это правонарушение предусмотрено ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины и наказывается штрафом от трёх тысяч до четырёх тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (51000 – 68000 гривен) или исправительными работами на срок от одного до двух лет, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до трёх лет.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. В ходе следствия правоохранители будут устанавливать других участников преступления.

Как сообщала Одесса News, в мае 2023 года СБУ задокументировала противоправные действия организованной группы, участники которой незаконно завладели недвижимостью в Одессе.

Фото и видео: Нацполиция в Одесской области

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