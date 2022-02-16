Двух одесских налоговиков арестовали за систематические взятки

В Одессе 15 февраля были пойманы на взятке два инспектора Государственной налоговой службы в Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Выяснено, что налоговики наладили преступную схему систематического получения взяток от предпринимателей за беспрепятственную выдачу им справок об отсутствии задолженности по платежам.

По требованию инспекторов, субъекты хозяйствования должны были передавать от 1500 до 3000 грн за одну справку.

Сейчас решаются вопросы сообщения задержанным о подозрении, избрании меры пресечения и отстранении от занимаемых должностей.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Территориального управления ГБР в Николаеве при оперативном сопровождении сотрудников УСС в Одесской области, а также полиции.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2022 года в Одесской области следователи завершили досудебное расследование по факту получения взятки 49-летней чиновницы — председателя одного из поселковых советов = за требование от предпринимателя взятки в размере одной тысячи долларов США.

Фото: Одесская облпрокуратура

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