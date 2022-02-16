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  3. «Главное — я любила тебя», — написала одесситка и бросилась под поезд

«Главное — я любила тебя», — написала одесситка и бросилась под поезд

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В Одессе полицейские расследуют обстоятельства гибели 54-летней женщины под колёсами электропоезда.

Об этом сообщило Главное управление Нацполиции в Одесской области на воей странице в Facebook.

Отмечается, что происшествие случилось 15 февраля около девяти часов утра недалеко от железнодорожной станции «Слободская». По словам машиниста, женщина внезапно вышла на рельсы перед приближением локомотива и хотя он затормозил, из-за короткого расстояния это оказалось бесполезным.

От полученных травм одесситка погибла.

По месту её проживания правоохранители обнаружили предсмертную записку.

Сведения о происшествии были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с отметкой «самоубийство».

Как сообщала Одесса News, 19 декабря 2021 года неподалёку от станции Чубовка 17-летнего местного юношу насмерть сбил электропоезд.

Фото: Нацполиция, XYODESSA

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