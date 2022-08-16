В Одессе задержан 63-летний житель за поджог волонтёрского трейлера

В Одессе задержан 63-летний житель, подозреваемый в умышленном поджоге в городском дворе двух волонтёрских трейлеров с медпрепаратами и продуктами питания, привезёнными для раздачи временно перемещённым гражданам.

Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ НП в Одесской области.

«Установлено, что злоумышленник облил горючей смесью и поджёг находившийся во дворе одного из автосалонов трейлер с медпрепаратами, средствами гигиены и продуктами питания, которые предназначались для раздачи временно перемещённым гражданам. Огонь распространился на припаркованные рядом транспортные средства: уничтожены два автотрейлера с продукцией и два легковых автомобиля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские задержали правонарушителя, при обыске в его домовладении изъяли доказательства его причастности к этому преступлению. Задержанному объявили подозрение по признакам ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение чужого имущества, причинившее ущерб в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

До избрания меры пресечения злоумышленника поместили в изолятор временного содержания. Уже установлено, что накануне поджога фигурант уголовного производства несколько раз посещал волонтёрский центр и хорошо знал расположение их имущества.

В ходе следствия правоохранители устанавливают мотивы совершения этого преступления.

Умышленное уничтожение имущества путём поджога наказывается лишением свободы на срок от 3 до 10 лет.

Как сообщала Одесса News, в госизмене подозревают медработника из Одесской области, который передавал спецслужбам РФ данные о местах дислокации украинских защитников.

Фото: Нацполиция

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