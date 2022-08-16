Итоги прошедших суток на юге Украины: враг, не имея успеха на суше, применяет авиацию

Не имея успеха на суше, по позициям наших подразделений враг продолжал 15 августа применять авиацию.

Об этом сообщил сегодня ночью в Facebook представитель ОК «Юг» ВСУ полковник Владислав Назаров в рапорте по итогам военной ситуации на юге Украины за прошедшие сутки.

Отмечается, что в течение прошедшего дня при поддержке авиации противник пытался провести штурмовые действия для улучшения своего тактического положения в направлении Новогригоровки и Белогорки Херсонской области. «Но 14 авиаатак оказались безрезультатными», — проинформировал Назаров.

Как сообщает представитель командования, «обстановка в операционной зоне на южнобугском направлении стабильно сложна, но контролируется. Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны. Существенных изменений в его составе и положении не произошло», — сказал Назаров.

Карта боевых действий в Украине, составленная Минобороны Великобритании 15.08.22 г.

Также враг продолжал обстрелы населённых пунктов в тыловых районах тяжёлой артиллерией в частности, «ударил «Ураганом» по Великой Костромке и Николаеву, а из тяжёлой артиллерии типа «Пион» обстрелян Марганец. Без человеческих потерь».

Наша авиация, по словам Назарова, поразила 2 опорных пункта и 2 района сосредоточения вооружения и техники врагов в районах Новопетровки и Максимовки.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями уничтожены 23 военных, 152-х мм пушка-гаубица, 7 единиц бронированной и автомобильной техники. В Сухом Ставке уничтожен вражеский пункт снабжения боеприпасами.

На главном фото воин, отстаивающий южные рубежи Украины, из 124-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ с позывным «Сталкер».

Фото: Генштаб ВСУ, ОК «Юг», ВМС ВСУ/Facebook

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