509 дней войны: общие потери противника составили почти 240 тысяч военнослужащих

Общие боевые потери противника со 2 февраля 2022 по 17 июля 2023 годов ориентировочно составили около 238300 ликвидированных военных.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook Генштаб ВСУ.

Отмечается, что за этот период также уничтожено: танков ‒ 4115 (+8 за последние сутки) ед., боевых бронированных машин ‒ 8034 (+8) ед., артиллерийских систем – 4504 (+23) ед., РСЗО – 685 (+4) ед., средств ПВО ‒ 428 (+3) ед., самолётов – 315 ед., вертолётов – 310 ед., БПЛА оперативно-тактического уровня – 3828 (+8), крылатых ракет ‒ 1273, кораблей/катеров ‒ 18 ед., автомобильной техники и автоцистерн – 7059 (+15) ед., специальной техники ‒ 677 (+11).

Как сообщала Одесса News, 17 июля 2023 года на Крымском мосту возле 145-й опоры со стороны Краснодарского края произошёл обвал вследствие взрыва, есть жертвы.

Фото и инфографика: Генштаб ВСУ/Facebook

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