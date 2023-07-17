Пожарные спасли пожилую одесситку

Сегодня, 17 июля, в 07:07 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в Приморском районе Одессы по улице Градоначальницкой.

Как сообщает в Facebook Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, пожарные за считанные минуты прибыли на место происшествия и установили, что пожар возник в квартире на 2-м этаже 3-х этажного жилого дома.

«В 07:26 пожар был ликвидирован на площади 10 м2», — говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря оперативным действиям спасателей во время тушения пожара из соседней квартиры была спасена пожилая женщина.

Причинапожара и ущерб устанавливаются.

На ликвидацию пожара выезжали 6 единиц спецтехники и 26 спасателей.

Как сообщала Одесса News, 13 июля спасатели ликвидировали пожар в 4-этажном доме в Малиновском районе Одессы по улице Генерала Цветаева.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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