Одесский облвоенкомат отреагировал на инцидент с подчинёнными

В Одесском областном военкомате (ТЦК и СП) отреагировали на инцидент с задержанием гражданского лица сотрудниками одного из районных Центров комплектования и военными Нацгвардии, произошедшее 15 июля.

«По результатам проверки инцидента с задержанием военными гражданского лица в Одессе, которое приобрело определённый общественный резонанс, было установлено, что гражданин осуществлял прямую трансляцию развёртывания мобильного блокпоста, что строго запрещено нормами правового режима военного положения. Получив замечания от представителей Нацгвардии, гражданин вошёл в конфликт, откровенно провоцируя военных», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время проверки его документов и сверки данных по базе «уклонистов» от армии гражданин начал угрожать, вёл себя агрессивно, не прекращая провокаций. Сотрудники одного из районных ТЦК и СП Одессы, не сдержав эмоций, превысили полномочия и, применив силу, посадили его в транспортное средство для доставки в Центр комплектования.

«Надо признать, что районный ТЦК пытался скрыть свою причастность к инциденту, но принципиальная позиция командования заключается в реальной проверке и реагировании на запросы общества, налаживании цивилизованной коммуникации по всем вопросам. По результатам служебной проверки выявлены и те, кто превысил служебные полномочия, и нарушения в использовании неучтённого транспортного средства. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности и будут переведены в боевые подразделения, где смогут направить силу и мощь на борьбу с врагом», — отмечают в Одесском областном ТЦК.

Как сообщала Одесса News, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назначил нового начальника Одесского ТЦК.

На главном фото: руководитель Одесского ТЦК и СП Александр Охрименко

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