Верховная Рада приняла законопроект о запрете в Украине пророссийских партий

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №7172-1 о запрете деятельности пророссийских партий в Украине.

Его поддержали 330 нардепов, сообщил нардеп от «Голоса» Ярослав Железняк.

Как уточнил Железняк, за проголосовали, в частности, и 17 бывших членов фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь»: 12 депутатов из новой группы «Платформа за жизнь и мир» и еще пять депутатов от ОПЗЖ, ставших внефракционными.

Как сообщается в документе, его цель – защита независимости и суверенитета Украины от политических сил, деятельность которых имеет характер коллаборационизма и направлена на свержение в Украине государственного строя, уничтожение и подмену национальной идентичности её граждан. Он призван законодательно урегулировать порядок запрещения и прекращения деятельности пророссийских партий для защиты демократии в Украине.

Законопроектом расширяется список оснований для запрета политической партии через суд. Среди оснований будет оправдание, признание правомерным, отрицание вооружённой агрессии против Украины, в том числе путём представления вооруженной агрессии России против Украины как внутреннего конфликта или гражданской войны.

Кроме того, партию можно будет запретить за прославление, оправдание действий и бездействие лиц, совершавших или совершающих вооружённую агрессию против Украины.

В случае запрета судом политической партии имущество, средства и остальные активы партии, её областных, городских, районных организаций, первичных организаций и остальных структурных образований переходят в собственность государства.

«Я абсолютно согласен с позицией, которая заложена в этом законопроекте: в Украине, кроме проукраинских партий, не может быть никаких других. Потому что все партии должны быть объединены служением украинскому народу. А те, которые исповедуют интересы других стран, не имеют права быть представленными ни в политикуме, ни в социуме», – заявлял спикер Рады Руслан Стефанчук.

Документ также предусматривает, что народные депутаты, входившие в состав прекратившей существование фракции, являются внефракционными.

Согласно законопроекту, Кабинет Министров в течение месяца с момента вступления в силу настоящего закона должен внести на рассмотрение Верховной Рады проект закона о последствиях принятия судом решения о запрете политической партии для статуса депутатов местных советов.

Верховная Рада также рекомендует СБУ в шестимесячный срок со дня вступления в силу данного закона составить перечень политических партий и общественных организаций – нерезидентов Украины, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

Кстати. 14 апреля СНБО решил приостановить деятельность партии и фракции ОПЗЖ в Верховной Раде. После этого в ОПЗЖ также заявили о приостановлении своей деятельности в Украине по причине того, что политсила «строилась как партия мира, но мира сейчас нет». 21 апреля стало известно, что нардепы от ОПЗЖ создали свою депутатскую группу «Платформа за жизнь и мир».

Как сообщала Одесса News, народный депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь», одесситка Татьяна Плачкова вышла из фракции.

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