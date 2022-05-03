Автор слов про русский корабль считает, что из плена мог не вернуться

Украинский военнослужащий, один из защитников острова Змеиный Роман Грибов, фраза которого «Русский военный корабль, иди на х…й» стала легендарной, 2 мая в интервью Общественному рассказал, что в Черкассах его все узнают и просят сфотографироваться.

О том, что стал популярным, морпех узнал после возвращения из плена.

«От человека, занимавшегося обменом, я услышал: «Вы знаете, что вы автор легендарной фразы?» Сначала не понял, о чём это. Уже когда подъезжал ближе к дому, понял. Честно говоря, как-то неловко было. Я простой человек, а здесь так много внимания. Эта фраза поднимает народу настроение, поэтому мама поняла и поддержала. Конечно, это не очень хорошо, ведь там есть ненормативная лексика, но я взрослый и потому можно так выражаться», – пошутил Грибов.

По его словам, россияне на знали, что у них в плену находится человек, пославший русский военный корабль.

«И это хорошо, потому что, думаю, со мной нехорошо поступали бы в таком случае. Домой я бы не вернулся», – считает военнослужащий.

После возвращения из плена Грибова отправили в госпиталь.

«Хотели положить на лечение, но мне сперва хотелось увидеться с родными. Во время первого разговора с мамой она не могла говорить, просто плакала. Потом было ещё много встреч. Отпуск длился месяц, но был очень насыщенным. Из-за этой фразы я с кем только не познакомился, много где побывал», – рассказал Грибов.

Кстати. Грибов подписал контракт с ВСУ в 2018 году, до этого в Золотоноше Черкасской области работал диджеем, но мечтал служить в морской пехоте. Сейчас он планирует вернуться в ВСУ, «идти дальше, рубить орков».

«За нами – правда и победа. Мы очень сильный народ, и никакие рашисты не смогут сюда влезть», – уверен военный.

24 февраля, когда началось наступление, по словам военного, они находились на острове Змеиный. В девять утра появился русский корабль.

«Нас было там много. Когда именно эта фраза прозвучала, как это получилось, не могу подробно рассказать. Было паническое движение, поэтому даже не скажу, в какой момент это произошло».

«Прибыл морской десант, они включили свою знаменитую запись о том, что мы должны сдаться, потому что нас будут бомбить. И по команде мы сдались».

За время плена, по словам военного, их трижды перемещали. «Началось с Крыма. Дальше были палаточные лагеря, СИЗО. С нами обращались хуже, чем с собаками. Переодевали в «робу» зеков, давили морально. Относились ко всем одинаково, им было безразлично, кто перед ними — военный, женщина, священник» , – рассказал мужчина.

Пытки, по его словам, были и физические, и психологические. Психологических – больше: «Мы не знали, что творится в Украине. Россияне же нам рассказывали, что Киев и другие города уже захватили, что нет смысла возвращаться, а если вернёмся – нас примут там очень плохо».

Держаться, рассказал Роман, помогали мнения о родных. «Мысленно я был с ними постоянно. Словно слышал их. Не скрываю – каждый день молился. В общем, все держались стойко и достойно. Были и опасения, что не выйдем из плена. Но много всего думали, но и надежда была», – пояснил он.

«Нас вызвали из СИЗО, как говорится, «с вещами на выход». Никто не ожидал, что мы едем на обмен, думали, что на расстрел. Руки нам связали, на шеи надели петли, поэтому многие по дороге задыхались. Забрасывали в машину, как мясо, вещи сверху набрасывали. О том, что это обмен, мы узнали в последний момент».

Общение со слов военного было односторонним – говорили только россияне: «Они не говорили, что нас захватили. Говорили, что помогают братскому народу очистить страну от «националистических», как они это называют, группировок. Та самая «спецоперация», которую они сами себе придумали. То, что говорили мы, они даже не понимали. Они очень зомбированы».

Первыми, кого увидел во время обмена, рассказал Роман, были ребята с украинскими флагами. «И это была большая радость. Мы сразу начали расспрашивать, что происходит в Украине, захвачен ли Киев, потому что нам сказали, что уже захвачен. Ребята сразу порадовали, сказали, что нет, ничего у россиян не получилось и не получится, и что это всё ложь», – рассказал он.

Как сообщала Одесса News, 24 февраля в МВД сообщили, что на острове Змеиный, предположительно, погибли 13 украинских пограничников. 28 февраля стало известно, что защитники Змеиного – морские пехотинцы и пограничники – живы и находятся в плену. 24 марта состоялся первый полноценный обмен военнопленными с РФ. Президент Владимир Зеленский в интервью российским журналистам 27 марта сказал, что часть украинских моряков с острова Змеиный погибли, часть взята в плен — их обменяли на российских военных.

29 марта стало известно, что морпех Грибов вернулся из плена домой. Он получил награду «За заслуги перед Черкасской областью».

Фото и видео: Общественное

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