По Одесской области враг ударил семью ракетами

11 июля после 11 часов утра враг ударил по Одесской области четырьмя ракетами.

Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук на Telegram-канале.

«Одесчина. Ракетная атака 4 ракетами. Одна попала в объект инфраструктуры», — сообщил Братчук.

Он также добавил, что «другая информация уточняется».

Дополнено в 12.37. Как сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в Telegram, «выпустили четыре ракеты из самолётов над оккупированным Крымом. Одна из ракет попала в здание. Информация о раненых и разрушениях уточняется».

Дополнено в 14.00. По Одесщине враг нанёс 2 ракетных удара семью ракетами с применением авиации. Враг продолжает атаковать прибрежную полосу, производственную и критическую инфраструктуру региона.

4 ракеты Х-31 были выпущены из Су-30. Зафиксировано попадание ракеты в частный одноэтажный дом в одном из прибрежных селений. Ударной волной повреждены близлежащие дома, деревья, автомобили. Пожара не возникало. Пострадавших нет. На месте происшествия по разбору завалов работают спасатели. Также есть попадание в объект портовой инфраструктуры.

Ещё 3 ракеты Х-31 были направлены по сельскохозяйственным угодьям региона. Пожара не возникало. Пострадавших нет.

Об этом сообщило Оперативное командование «Юг».

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