Россияне били по Одессе 1 мая тремя ракетами «Искандер-М» 

Оккупанты атаковали Одессу ночью 1 мая тремя баллистическими ракетами «Искандер-М».

Об этом 1 мая рассказал спикер ВС ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона, его транслировал канал «Рада».

«Как мы видим, враг выбрал в качестве ключевой цели Одессу, как раньше он бил и продолжает бить по Харькову. Сейчас он атаковал тремя баллистическими ракетами «Искандер-М» густонаселённые районы города, в результате чего есть погибшие и пострадавшие. Это очередное проявление кровожадного российского террора. Ни на что иное, кроме как на запугивание и дестабилизацию, эта атака не нацелена», – заявил он.

Евлаш подчеркнул, что только один комплекс неоднократно доказал в бою, что может противостоять баллистике, – это Patriot.

«Нам нужно больше таких систем и ракет к ним, чтобы бороться с российским террором и уберечь жизни людей», – сказал он.

Одесса News информировала, что враг атаковал Одессу баллистическими ракетами в ночь на 1 мая. Погибли три человека, трое ранены. 1 мая утром начал работу оперативный штаб Приморского района Одессы, в котором оказывается консультационная помощь пострадавшим.

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