В Эфиопию прибыло из Одессы первое судно с зерном, второе вышло 4 декабря

В рамках гуманитарной программы «Grain from Ukraine» первое судно с 25 тысячами тонн украинской пшеницы прибыло в порт Джибути для жителей Эфиопии.

Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в Twitter.

«Программа «Grain from Ukraine» была запущена 15 ноября с целью помощи людям стран, наиболее пострадавших от острого продовольственного кризиса. Ранее инициированную Украиной программу поддержали 22 страны, которые предоставили около 150 млн долларов. В целом планируется отправить минимум 60 судов – не менее 10 в месяц – в страны под угрозой голода и засухи: Эфиопия, Судан, Южный Судан, Сомали, Йемен, Конго, Кения и Нигерия», — проинформировал Президент.

По информации Мининфраструктуры Украины в Facebook, второе судно с 30 тысячами тонн пшеницы отправлено в Эфиопию 4 декабря.

«BC CALLISTO — второе судно в рамках программы, начатой Президентом Украины Владимиром Зеленским в партнёрстве со Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН. Первое судно NORD VIND вчера прибыло в порт Джибути, откуда 25 тыс. тонн гуманитарной пшеницы из Украины будут доставлены жителям Эфиопии. Также в порту Черноморска загружаются ещё два балкера NEVA и RUBYMAR, которые доставят 55 тыс. тонн гуманитарной пшеницы для Сомали и Судана», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за два дня порты Большой Одессы отправили 9 судов с 336 тысячами тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы. С начала реализации «зерновой инициативы» мир получил 13 млн. тонн украинского продовольствия.

Фото: Мининфраструктуры

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