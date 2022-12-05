Начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко встретился с новым муфтием Духовного управления мусульман Украины «Умма» шейхом Муратом Сулеймановым.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной военной администрации.

Отмечается, что Мурат Сулейманов во время встречи заверил в жёсткой поддержке справедливой борьбы с российскими оккупантами всех украинцев за независимость своей страны.

«Духовное управление мусульман Украины «Умма», которое я имею честь возглавить, создано в 2008 году как объединение религиозных общин из нескольких областей Украины. Мы всегда стояли на позициях укрепления Украинского Государства, так как считаем, что сильная, богатая Украина для всех граждан разных национальностей и вероисповеданий – настоящая мечта людей. Военнослужащие наших Вооружённых Сил очень разные в вероисповеданиях, среди них немало мусульман всех возрастов и с разным боевым опытом. Но всех объединяет одно – обязанность и стремление защитить Украину», – сказал Мурат Сулейманов.

Муфтий Духовного управления мусульман Украины подчеркнул готовность поддержать и реализовывать конструктивные инициативы Одесской облвоенадминистрации по развёртыванию «Пунктов несокрушимости» на территории Одессы и Одесской области.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2022 года начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко провёл встречу с Главой и Отцом Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейшим Патриархом Святославом.

Фото: ООВА/Facebook

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