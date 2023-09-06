В Саудовской Аравии мужчину приговорили к смерти за твиты, а в Уганде — гея

Жителя Саудовской Аравии местным судом мужчину приговорили к смертной казни из-за сообщений в Twitter и видео на YouTube, а в Уганде впервые выдвинули обвинение мужчине в «гомосексуальности при отягчающих обстоятельствах» – преступлении, за которое в этой стране предусмотрена смертная казнь.

Как сообщает Укринформ со ссылкой на правозащитную организацию Human Rights Watch, саудовский суд приговорил к смерти 54-летнего учителя на пенсии Мухаммеда аль-Гамди, основываясь исключительно на его активности в X (бывший Twitter) и YouTube, «лишь из-за его мирного выражения онлайн».

Приговор против него был вынесен Специализированным уголовным судом Саудовской Аравии. Согласно судебным документам, аль-Гамди признали виновным в «описании короля или кронпринца в такой форме, что подрывает религию или справедливость», а также в том, что он «одобрял террористическую идеологию», «поддерживал связь с террористической организацией» и публиковал фейковые новости «в целях совершения террористического преступления».

Сам аль-Гамди считает себя не политическим активистом или правозащитником, а частным лицом, которое лишь выразило озабоченность властями Саудовской Аравии.

А в африканской Уганде впервые выдвинули обвинение мужчине в «гомосексуальности при отягчающих обстоятельствах» – преступлении, за которое в стране предусмотрена смертная казнь в соответствии с недавно принятым законом против ЛГБТ.

Об этом сообщило издание ГОРДОН со ссылкой на агентство Reuters.

Согласно документам, 20-летнему подсудимому предъявили обвинение после того, как он «имел незаконный половой акт» с 41-летним мужчиной. В то же время, не уточняют, почему совершённое считается отягчённым.

Мужчина сейчас находится под стражей. Пресс-секретарь офиса директора государственного обвинения Уганды сказала, что ей не известно, чтобы кого-то другого раньше обвиняли в гомосексуальности при отягчающих обстоятельствах.

Адвокат подсудимого считает весь закон неконституционным. Его сейчас оспаривают в суде, но судьи до сих пор не взялись за дело. По этому закону, предусматрена смертная казнь или пожизненное заключение за определённые однополые акты, до 20 лет тюрьмы за «вербовку, поощрение и финансирование» однополой «деятельности».

Кстати, в Африке гомосексуальность незаконна в большинстве стран. В Уганде только в феврале более 110 представителей ЛГБТК+ сообщили о преследовании и нарушении их прав, включая аресты, сексуальное насилие, выселение и публичное раздевание.

Для справки. Основным методом смертной казни в Саудовской Аравии является декапитация (отсечение головы) согласно требованиям шариата. Кроме обезглавливания арабской саблей (самый распространённый вид казни) применяется также побиение камнями и, реже, расстрел.

В Уганде применяют расстрел или повешение.

Как сообщала Одесса News, в 2022 году в Иране двух ЛГБТ-активисток впервые в истории приговорили к смертной казни через повешение.

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