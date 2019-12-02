В Одесской области освящён новый православный храм

1 декабря митрополит Одесский и Измаильский освятил Свято-Рождество-Богородичный храм в селе Бараново Ивановского района Одесской области.

Об этом сообщает «Православная Одесса».



Как сообщается, «в основание Престола были положены святые мощи мучеников, а стены храма были помазаны святым Миром и окроплены святой водой. Затем Владыка совершил Божественную литургию в новоосвящённом храме».

Отмечается, что после богослужения «Владыка наградил церковными наградами и архипастырскими грамотами благодетелей храма».

Фото и видео: Православная Одесса