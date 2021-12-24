Сегодня у христиан западного обряда — рождественский Сочельник

Сегодня у христиан, празднующих Рождество по Григорианскому календарю – Сочельник или Предвечерие Рождества Христова.

Сочельник – завершающий день Рождественского поста. По традиции, пост завершается с появлением на небе первой вечерней звезды, после чего проходят торжественные рождественские богослужения.

В первые века нашей эры не было точной даты празднования Рождества Христова. Одни верующие выступали за 20 мая (Климент Александрийский), другие – за 25 марта, 17 ноября. Восточные христиане отмечали Рождество преимущественно на Богоявление – 6 января.

В 336 году при императоре Константине Великом состоялось первое задокументированное празднование Рождества именно 25 декабря. Официально эта дата была утверждена на Третьем Вселенском соборе, проходившем в городе Эфес в 431 году. Впоследствии празднование Рождества из восточной части Римской империи начало распространяться на север и запад Европы, дополняясь разными традициями. Так, в Средние века (примерно с 1223 года) возник обычай устанавливать для поклонения верующих рождественские вертепы – ясли с фигурками Младенца Иисуса, Марии, Иосифа, пастухов, Трёх царей (волхвов) в церквях и собственных домах.

Напомним, дата празднования Рождества у всех христиан одинакова, разница лишь в системе летоисчисления – западные церкви отмечают Рождество по Григорианскому календарю, а восточные преимущественно по Юлианскому, где 7 января – это 25 декабря по старому стилю.

В Одессе на улице Гимназической, 22/24, где находится храм-часовня Святого Апостола Андрея, на Екатерининской, где расположен римо-католический кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы Девы Марии, в кафедральном соборе Святого Павла Немецкой евангелическо-лютеранской церкви на Новосельского идут последние приготовления к Рождеству.

26 декабря в 12:00 в Соборе Святого Павла (Кирха) состоится благотворительный Рождественский концерт. 24-27 декабря во дворе собора святого Павла пройдёт рождественская ярмарка. Вход свободный.

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