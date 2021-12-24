Греция ввела маски на улице и отменила новогодние гуляния

В Греции с пятницы вступает в силу требование носить защитные маски на улице и в помещениях, а для поездок в общественном транспорте или посещения супермаркета потребуется респиратор KN95.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Ekathimerini.

Подчёркивается, что все массовые празднования, запланированные муниципалитетами на ближайшие дни, отменяются.

Новые требования затронут также прибывших из-за границы: лицам, въехавшим в Грецию, «настоятельно рекомендуется» пройти обязательное тестирование (экспресс-тест или ПЦР-тест) на второй и четвёртый день по прибытии.

Глава Минздрава Греции Танос Плеврис также рекомендует гражданам пройти тестирование, прежде чем встречаться с друзьями или родственниками.

По его мнению, этих мер, которые вступят в силу в 6 часов 24 декабря и будут действовать до 2 января, «достаточно, чтобы безопасно отпраздновать Рождество и Новый год».

После 3 января правительство Греции введёт больше ограничений, касающихся развлечений, спортивных и других мероприятий.

Отмечается, что новые карантинные ограничения объявлены накануне праздников для предупреждения распространения нового штамма коронавируса Омикрон.

Как сообщала Одесса News, по данным на 21 декабря штамм коронавируса Омикрон зафиксировали в 106 странах мира.

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