COVID в Одесской области: количество заболевших больше, чем во всей Южной Корее

За истекшие сутки в Одесской области лабораторно подтверждено 668 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших — 73 950, летальных — 1 107 (в Южной Корее — 65 818 и 1 027 соответственно).

Как сообщила Одесская облгосадминистрация, в числе заболевших за сутки 32 детей и 15 медицинских работников. Всего за время пандемии в Одесской области заболели 3 687 детей и 2 408 медработников.

Отмечается, что наибольшее количество заболевших за сутки в Одессе (332) и Черноморске (143).

Летальность на сегодняшний день составляет по региону 1 107 человек (+23 человека за сутки): Одесса — 542 (+16), г.Балта — 4, г.Белгород-Днестровский — 45, Измаил — 52, Подольск — 4, Теплодар — 1, Черноморск — 34 (+1), Южный — 17, районы — Ананьевский — 6, Арцизский — 24, Балтский — 1, Березовский — 17 (+1), Б.Днестровский — 29, Беляевский — 44 (+2), Болградский — 33, Великомихайловский — 4, Захаровский — 2, Ивановский — 7, Измаильский — 29, Килийский — 18, Кодымский — 13, Лиманский — 32, Любашевский — 5, Николаевский — 6 (+1), Овидиопольский — 20, Окнянский — 5 (+1), Подольский — 30 (+1), Ренийский — 6, Раздельнянский — 20, Савранский — 5, Саратский — 22, Тарутинский — 13, Татарбунарский — 9, Ширяевский — 8.

Количество выздоровевших — 49 183: Одесса — 22 105, Балта — 399, г.Б.-Днестровский — 849, Измаил — 3 417, Подольск — 180, Теплодар — 165, Черноморск — 1 775, Южный — 814, районы — Ананьевский — 278, Арцизский — 1 003, Балтский — 215, Березовский — 765, Б.Днестровский — 395, Беляевский — 1 943, Болградский — 1 778, Великомихайловский — 281, Захаровский — 304, Ивановский — 612, Измаильский — 1 200, Килийский — 652, Кодымский — 340, Лиманский — 1 807, Любашевский — 405, Николаевский — 174, Овидиопольский — 1 832, Окнянский — 436, Подольский — 1 342, Ренийский — 405, Раздельнянский — 670, Савранский — 267, Саратский — 695, Тарутинский — 648, Татарбунарский — 746, Ширяевский — 286.

Лабораторно подтверждены больные в таких административных территориях на 6 января:

Одесса — 33 242 (дети — 1 517, медработники — 849)

— 33 242 (дети — 1 517, медработники — 849) Балта — 694 (дети — 13, медработники — 59)

г.Белгород-Днестровский — 1 200 (дети — 39, медработники — 67)

Измаил — 4 148 (дети — 141, медработники — 127)

— 4 148 (дети — 141, медработники — 127) Подольск — 452 (дети — 31, медработники — 26)

Теплодар — 329 (дети — 16, медработники — 11)

Черноморск — 3 156 (дети — 251, медработники — 38)

Южный — 1 683 (дети — 87, медработники — 24)

Ананьевский район — 339 (дети — 21, медработники — 19)

Арцизский — 1 283 (дети — 52, медработники — 54)

Балтский — 409 (дети — 8, медработники — 13)

Березовский — 1 275 (дети — 100, медработники — 62)

Б.-Днестровский — 605 (дети — 24, медработники — 29)

Беляевский — 3 014 (дети — 194, медработники — 189)

Болградский — 2 425 (дети — 135, медработники — 99)

В.Михайловский — 485 (дети — 34, медработники — 24)

Захаровский — 356 (дети — 15, медработники — 12)

Ивановский — 776 (дети — 46, медработники — 51)

Измаильский — 1 561 (дети — 110, медработники — 46)

Килийский — 1 218 (дети — 53, медработники — 65)

Кодымский — 452 (дети — 20, медработники — 15)

Лиманский — 3 097 (дети — 182, медработники — 123)

— 3 097 (дети — 182, медработники — 123) Любашевский — 619 (дети — 27, медработники — 5)

Николаевский — 416 (дети — 39, медработники — 19)

Овидиопольский — 2 886 (дети — 181, медработники — 65)

Окнянский — 540 (дети — 14, медработники — 10)

Подольский — 1 824 (дети — 108, медработники — 90)

Раздельнянский — 1 122 (дети — 38, медработники — 60)

Ренийский — 813 (дети — 36, медработники — 60)

Савранский — 543 (дети — 16, медработники — 8)

Саратский — 836 (дети — 49, медработники — 16)

Тарутинский — 803 (дети — 47, медработники — 22)

Татарбунарский — 941 (дети — 41, медработники — 25)

Ширяевский – 408 (дети — 2, медработники – 16).

Проведено ИФА-тестирований – 133 439, в том числе за сутки 445, ПЦР-исследований — 332 332 (1 834).

Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки в Одесской области лабораторно подтверждено 682 случая заболевания коронавирусной инфекцией.