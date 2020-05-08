Шесть одесситов заболели коронавирусом за последние сутки

За последние сутки в Одесской области зарегистрированы 15 новых случаев заболевания, из них шесть — у одесситов.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 8 мая в Одессе лабораторно подтверждены 96 случаев COVID-19.

Отмечается, что на стационарном лечении в городской клинической инфекционной больнице находится 21 пациент с лабораторно подтверждённым диагнозом COVID-19, из них 16 — жители Одессы.

Из общего числа пациентов с COVID-19 в городской инфекционной больнице два человека в тяжёлом состоянии, при этом не нуждаются в проведении искусственной вентиляции лёгких. Один пациент в тяжёлом состоянии подключён к аппарату ИВЛ. Также 15 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, трое — в удовлетворительном состоянии.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 17 человек с подозрением на COVID-19, которым проводится обследование.

За последние сутки зарегистрирован один случай COVID-19 у ребёнка: девочка в возрасте 13 лет в удовлетворительном состоянии находится дома на самоизоляции с мамой, у которой также положительный результат теста на COVID-19. Ещё четверо детей находятся в удовлетворительном состоянии дома на амбулаторном лечении, возраст детей — 4 месяца, 1 год 3 месяца, 9 лет и 17 лет. У одного мальчика получен первый отрицательный результат контрольного ПЦР-обследования.

В числе заболевших COVID-19 жителей города Одессы — 10 медицинских работников, из них 7 сотрудников городских медучреждений. Ещё две сотрудницы медучреждений Одессы проживают в Беляевском районе и находятся дома на самоизоляции. В числе заболевших нет сотрудников городской клинической инфекционной больницы.

Все пациенты с установленным диагнозом COVID-19 находятся под медицинским наблюдением, в том числе пребывающие на самоизоляции дома. Обеспечиваются выявление, обследование и контроль состояния здоровья контактных лиц.

Зарегистрированы два летальных случая у жителей Одессы с положительным результатом ПЦР-теста на COVID-19 — 22 апреля и 6 мая.

Утверждается, что к настоящему времени в Одессе зарегистрированы 13 случаев выздоровления от COVID-19, продолжает болеть 81 одессит.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на 9.30 утра 8 мая за последние сутки в Украине подтверждено 504 случая COVID-19, всего 14 195.