В Одессе отметили День памяти и примирения

День памяти и примирения отметили в Одессе 8 мая в условиях карантина.

Поскольку карантинные ограничения, установленные Кабинетом Министров Украины с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, в Одессе ограничено проведение массовых мероприятий, в том числе по случаю Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

В 10 утра была объявлена общегородская минута молчания в память о жертвах войны, после чего священники разных конфессий возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу на Аллее Славы в парке им. Т.Шевченко.

Для справки. В Украине День памяти и примирения установлен в 2015 году Законом Украины «Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов».

Как сообщала Одесса News, 9 мая в 10:00 в Одессе состоится общегородская минута молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, а также возложение цветочных композиций (венков, корзин) к памятнику Неизвестному матросу на Аллее Славы в парке им. Т.Шевченко, мемориалу «Крылья Победы» на пл. Десятого апреля и траверсе памятника Неизвестному матросу в акватории Одесского залива с катера Западной военно-морской базы Военно-Морских Сил ВСУ.

Фото: УСИ