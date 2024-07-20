Зеленский и Трамп поговорили по телефону

Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с 45-м президентом США Дональдом Трампом и поздравил его с выдвижением кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах, которые состоятся в ноябре этого года.

Об этом сообщается на официальном сайте Президента Украины.

Владимир Зеленский осудил попытку покушения на жизнь Дональда Трампа и пожелал ему абсолютной безопасности в будущем.

Также Президент Украины поблагодарил за жизненно важную помощь Украине со стороны США и отметил решающую роль двухпартийной и двухпалатной поддержки в Конгрессе США для защиты нашего государства от российского вторжения.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп договорились во время личной встречи обсудить шаги, которые могут как можно скорее восстановить справедливый мир для Украины.

«Сегодня мы с Президентом Украины Зеленским провели очень хороший телефонный разговор. Он поздравил меня с успешным проведением Республиканского национального съезда и с тем, что я стал кандидатом в президенты Соединённых Штатов от Республиканской партии», – сообщил 20 июля в Truth Дональд Трамп, пишет издание ГОРДОН.

Он рассказал, что Зеленский в ходе разговора «осудил отвратительное покушение», совершённое на Трампа 13 июля, и отметил, что «в эти времена американский народ объединился в духе единства».

«Я благодарен президенту Зеленскому за его обращение, потому что я как ваш следующий президент Соединённых Штатов принесу мир в мире и положу конец войне, которая унесла так много жизней и разрушила бесчисленное количество невинных семей, – подчеркнул Трамп. – Обе стороны смогут собраться вместе и договориться о соглашении, которое положит конец насилию и проложит путь к процветанию».

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