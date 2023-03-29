В бою за Украину погиб житель Одесской области Юрий Краснобай, светлая ему память

На фронте погиб житель города Раздельная Одесской области, стрелок пулемётного отделения 38-летний Юрий Краснобай.
Об этом сообщила в Facebook Раздельнянская городская территориальная громада.
Жизнь военного оборвалась 28 февраля вблизи села Орехово-Васильевка Бахмутского района Донецкой области.
Прощание с Героем прошло 6 марта со всеми воинскими почестями.
Как сообщала Одесса News, 4 марта 2023 года Кодымская громада Одесской области простилась с погибшим на фронте защитником Украины Павлом Балтяном.
ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!
Фото: Раздельнянская гортергромада/Facebook
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