727 дней войны: украинские воины за сутки приняли 81 бой

Начались 727-е сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины.

По информации в Facebook Генерального штаба ВСУ состоянием на 6 утра 20 февраля, за прошедшие сутки произошло 81 боевое столкновение. Всего враг нанёс 7 ракетных и 87 авиационных ударов, совершил 137 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населённым пунктам.

В зонах ответственности оперативно-стратегических группировок войск (ОСГВ) ситуация следующая:

ОСГВ «Север «: на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остаётся без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие для врага направления;

«: на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остаётся без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие для врага направления; ОСГВ «Хортица»: наши воины отразили 4 безуспешные попытки наступления на Купянском направлении, 6 — на Лиманском, 14 — на Бахмутском;

ОСГВ «Таврия»: на Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 9 атак врага возле Ласточкиного, Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области. На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага недалеко от Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области, где отбита 21 атака оккупантов. На Новопавловском направлении противник 1 раз пытался совершить наступление в районе населённого пункта Старомайорское Донецкой области. На Запорожском направлении Силами обороны отражены 11 атак захватчиков возле Малиновки и Работиного Запорожской области;

Авдеевка, завод «Коксохим»

ОСГВ «Одесса»: на Херсонском направлении украинские воины продолжают удерживать позиции и отражать штурмы оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 5 безуспешных штурмов.

Генштаб отмечает, что «наши воины активными действиями наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта».

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, 1 пункту управления и 10 зенитно-ракетным средствам противника.

Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено 23 ударных БпЛА типа Shahed-136/131. Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 пункту управления, 4 складам боеприпасов и 5 артиллерийским средствам противника.

Одесса News информировала, что Президент Украины Владимир Зеленский 19 февраля 2024 года во время поездки в Харьковскую область побывал в батальонном командном пункте 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого, которая выполняет боевые задачи по обороне Купянска.

На главном фото боец 115-й ОМБр ВСУ.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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