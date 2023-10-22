В бою за Украину погиб житель Одесской области Александр Череватюк

В бою с российскими оккупантами под Купянском Харьковской области от прямого попадания снаряда погиб житель Александровки Одесской области Александр Череватюк.

Об этом 26 августа сообщил в Facebook сайт Черноморска-04868. com.ua

Воину было всего 30 лет.

Одесса News сообщала, что 21 августа 2023 года в Херсонской области погиб житель села Златоустово Березовского района Одесской области, сапёр инженерно-сапёрного отделения инженерно-сапёрного взвода, солдат Валерий Витюк.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: сайт Черноморска-04868.com.ua/Facebook

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