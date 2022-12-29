В Одессе демонтирован памятник Суворову

29 декабря в Одессе был демонтирован памятник русскому полководцу Суворову.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

«30 ноября 2022 года, во время XVI сессии Одесского городского совета, депутаты горсовета поддержали решение о демонтаже и переносе памятника А. Суворову. Согласно решению Одесского городского совета памятник А. Суворову был демонтирован. Монумент будет передан в Одесский художественный музей для его временного хранения», — говорится в сообщении.

Как информировала Одесса News, 29 декабря в Одессе демонтирован памятник «Основателям Одессы», на месте фигуры российской императрицы Екатерины II установлен Государственный флаг Украины.

Фото: Одесса. Официально, Укринформ

Видео: «Одесса»

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