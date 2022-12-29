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Одесские галерейщики приглашают на выставку «Летний. Снег»

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В арт-галерее «АртОдесса» Летнего театра Горсада открылась накануне Нового года выставка с чуть загадочным названием — «Летний. Снег».

Летний — значит название театра, а снег — это то, чего нам всем сейчас не хватает в качестве символа чистоты и обновления, истинно предновогоднего настроения.

Выставка собрала работы 17 одесских мастеров-живописцев, но есть работы скульпторов и керамистов.

Все их работы объединяет одно — снежно-зимняя тематика.

Выставка продлится до 20 января.

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