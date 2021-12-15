На одесском пляже проведут благотворительную арт-ярмарку ко Дню св. Николая

18 и 19 декабря с 11:00 до 17:00 на пляже на Малом Фонтане в Одессе впервые проведут благотворительную Арт-ярмарку (Трасса Здоровья, ориентир — бывший санаторий «Россия»).

Тематика благотворительной ярмарки выбрана не случайно. В преддверии Нового Года мы все хотим ощутить себя немного волшебниками. Волшебство – дело рук мастера, а подарки мы все любим не только получать, но и дарить.

В День Святого Николая на нижней террасе «Буфета на Малом Фонтане» соберутся волшебники подарков: художники, Арт-мастера по созданию коллажей, керамисты, скульптуры малой формы, дизайнеры украшений и игрушек, музыканты и певцы.

Здесь можно будет выбрать новогодний подарок для родных и близких, сделанный руками таких волшебников, проникнуться новогодней атмосферой, послушать живую музыку от Виолетты Лашкул и Сергея Никитченко, принять участие в мастер-классах по рисованию и созданию коллажей, попробовать глинтвейн и вкусные угощения от шеф-повара, а также принять участие в благотворительном аукционе.

Благотворительная Арт-ярмарка организована совместно с общественной организацией «Асоціація жінок України «Дія». Вырученные от аукциона деньги и 10% от продажи всех работ мастеров пойдут в поддержку специализированного Интерната в Одессе по адресу: улица Макаренко, 20. В интернате находятся 112 детей возрастом от 4 до 25 лет с особенностями развития. Школа помогает детям адаптироваться в социуме.