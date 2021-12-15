Одному — пожизненный срок, другому — 15 лет — приговор одесского суда двум бандитам

Прокуроры Малиновской окружной прокуратуры Одессы обжаловали в апелляционном порядке приговор суда первой инстанции, которым в мае 2020 года 35-летний и 40-летний граждане Грузии признаны виновными в убийстве, разбойном нападении и хранении героина и были приговорены к 13 и 11 годам лишения свободы соответственно.

Как сообщает пресс-служба облпрокуратуры, Одесский апелляционный суд согласился с доводами прокурора и вынес новый приговор, которым назначил пожизненное заключение убийце-нападавшему и 15 лет лишения свободы – соучастнику нападения с конфискацией имущества обоих осуждённых.

Установлено, что в декабре 2014 года иностранцы, вооружённые пистолетами и ножами, с целью похищения более 1,5 млн. грн., совершили разбойное нападение на предпринимателя по ул. Комитетской в ​​Одессе. Во время нападения один из преступников нанёс мужчине четыре удара ножом в спину.

На крики потерпевшего первым среагировал его сын, сразу выбежавший на помощь. Увидев нападающих, сын потерпевшего бросился за ними, догнал и сбил их с ног. Однако такая смелость стоила ему жизни. Получив от злоумышленников ряд смертельных ударов ножом, мужчина скончался на месте.

Правоохранители задержали бандитов по «горячим следам».

Кроме того, в ходе проведения обыска у одного из участников преступления изъято наркотическое средство – героин, последний хранил для личного употребления.

В суде апелляционной инстанции прокурорами доказано, что назначенное судом первой инстанции наказание не соответствует степени тяжести совершённого уголовного правонарушения.

Как сообщала Одесса News, в июне 2021 года Одесский апелляционный суд оставил в силе приговор жителю пгт Ивановка Николаю Тарасову, приговорённому к 15 годам лишения свободы за убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

Обсуждайте новости в нашем телеграм чате: https://t.me/onoduachat