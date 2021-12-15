Одесский коп продал элитное авто, находившееся Интерполом в розыске

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении начальника одного из райотделов полиции в Одесской области по факту злоупотребления им служебным положением.

Как информирует пресс-служба Одесской областной прокуратуры, следствием установлено, что начальник полиции с целью получения неправомерной выгоды для третьего лица, используя своё служебное положение, незаконно якобы передал представителю иностранного юридического лица элитный внедорожник марки «Range Rover», находившийся в международном розыске Интерпола как похищенный на территории Великобритании.

Этот автомобиль задержали сотрудники пограничного отряда в одном из международных пунктов пропуска и передали в отдел полиции ГУ НП в Одесской области для дальнейшего хранения пока не получат официальные разъяснения Генерального секретариата Интерпола.

Как сообщала Одесса News, в июле 2021 года в паромном пункте пропуска «Орловка» пограничники Измаильского отряда обнаружили элитный внедорожник TOYOTA LAND CRUISER 200, разыскиваемый Интерполом.

Фото: пресс- служба Одесской областной прокуратуры

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